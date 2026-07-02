7 παραλίες στην Ελλάδα με καταπράσινο φόντο
7 παραλίες στην Ελλάδα με καταπράσινο φόντο
Μοναδικές παραλίες μέσα στο πράσινο και στα πευκοδάση, που γίνονται ένα με τα καταγάλανα νερά τους.
Παραλίες με κρυστάλλινα νερά και φόντο ατελείωτα δέντρα. Οι ρίζες τους σχεδόν «κολυμπούν» και οι φιγούρες τους καθρεφτίζονται στο νερό, αποδεικνύοντας την ακαταμάχητη ομορφιά της φύσης και την αγάπη της για τον άνθρωπο. Αυτές οι παραλίες προσφέρουν στους επισκέπτες τους μια μοναδική αίσθηση ζωής, οξυγόνου και δροσιάς. Ακολουθούν επτά από αυτές που πρέπει να προσθέσετε στη λίστα των ταξιδιών σας.
1. Μπέλα Βράκα, Σύβοτα
Κοντά στις ακτές της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται μια παραλία-όνειρο. Εκτός από τα δέντρα που σχεδόν αγγίζουν το νερό, μια αμμουδερή γλώσσα βρέχεται από σμαραγδένια πεντακάθαρα νερά. Η παραλία βρίσκεται σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σύβοτα. Τα νερά είναι τόσο ρηχά που μπορείτε να προσεγγίσετε το νησί και την παραλία με τα πόδια. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά υπάρχει ένα πλωτό μπαρ, ενώ μπορείτε να νοικιάσετε καγιάκ, θαλάσσια ποδήλατα κ.ά. Μέσα από ένα μονοπάτι στο δάσος μπορείτε να φτάσετε και στη γειτονική παραλία Μουρτεμένο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
1. Μπέλα Βράκα, Σύβοτα
Κοντά στις ακτές της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται μια παραλία-όνειρο. Εκτός από τα δέντρα που σχεδόν αγγίζουν το νερό, μια αμμουδερή γλώσσα βρέχεται από σμαραγδένια πεντακάθαρα νερά. Η παραλία βρίσκεται σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σύβοτα. Τα νερά είναι τόσο ρηχά που μπορείτε να προσεγγίσετε το νησί και την παραλία με τα πόδια. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά υπάρχει ένα πλωτό μπαρ, ενώ μπορείτε να νοικιάσετε καγιάκ, θαλάσσια ποδήλατα κ.ά. Μέσα από ένα μονοπάτι στο δάσος μπορείτε να φτάσετε και στη γειτονική παραλία Μουρτεμένο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
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