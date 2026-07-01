Μουσικό «αντίο» στο Ηρώδειο από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Μουσικό «αντίο» στο Ηρώδειο από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Με τη «Συμφωνία των Χιλίων» η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τέσσερις χορωδίες είπαν το δικό τους «αντίο» στον εμβληματικό χώρο.
Πώς αποχαιρετάς έναν ιερό χώρο πολιτισμού και τέχνης, αισθητικής και αρμονίας, όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού; Με κάτι ανείπωτο αλλά συνάμα καθολικό, με τη μουσική που δεν δέχεται όρων και ορίων, που μπορεί και διαχέεται και συνενώνει καθότι μιλά στην πανανθρώπινη γλώσσα, των συναισθημάτων. Γι’ αυτό και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επέλεξε να πει το δικό της «αντίο» με τη μνημειώδη Όγδοη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, δίνοντας τη δεύτερη για φέτος και τελευταία συναυλία της στο ρωμαϊκό ωδείο, προτού αυτό κλείσει για τριετείς εργασίες συντήρησης.
Μόνο που η συναυλία της ΚΟΑ, στις 29 Ιουνίου, στο Ηρώδειο, δεν ήταν μόνο ένα γεγονός στις «Εορτές Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ήταν μία δυναμική σύμπραξη μίας ορχήστρας, τεσσάρων χορωδιών και οκτώ σολίστ, που ένωσαν τις φωνές και τη δεξιοτεχνία τους υπό την μπαγκέτα του διεθνούς φήμης Πολωνού αρχιμουσικού, Μιχάλ Νεστερόβιτς, προσφέροντάς μας πνευματική ανάταση και αρμονία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μόνο που η συναυλία της ΚΟΑ, στις 29 Ιουνίου, στο Ηρώδειο, δεν ήταν μόνο ένα γεγονός στις «Εορτές Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ήταν μία δυναμική σύμπραξη μίας ορχήστρας, τεσσάρων χορωδιών και οκτώ σολίστ, που ένωσαν τις φωνές και τη δεξιοτεχνία τους υπό την μπαγκέτα του διεθνούς φήμης Πολωνού αρχιμουσικού, Μιχάλ Νεστερόβιτς, προσφέροντάς μας πνευματική ανάταση και αρμονία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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