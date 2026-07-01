3 καστροπολιτείες της Ελλάδας που μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο
3 καστροπολιτείες της Ελλάδας που μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο
Πέτρινα τείχη, θρύλοι και ιστορία συνθέτουν ένα ταξίδι σε 3 από τις πιο εντυπωσιακές καστροπολιτείες της Ελλάδας.
UPD:
Σημεία του χάρτη που μας ταξιδεύουν σε χρόνους μακρινούς, σε τείχη που αντηχούν την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου. Ανάμεσα σε βράχους και βουνά, σε πύργους που κοιτούν τον ορίζοντα της θάλασσας, οι καστροπολιτείες της Ελλάδας φυλάσσουν ακόμα στα κατάλοιπά τους σκιές θρύλων, μνήμες και γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους και αρνούνται να σβήσουν. Με αυτή τη διάθεση εξερεύνησης και θαυμασμού, ψηλαφίζουμε τα ίχνη του παρελθόντος και διαλέγουμε να περιπλανηθούμε σε πέντε πολύτιμα κομμάτια της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, που θα μας εμπνεύσουν σε κάθε βήμα.
Η Ελλάδα, σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, διατηρεί μέχρι σήμερα κάστρα πίσω από τα μισογκρεμισμένα τείχη των οποίων γράφτηκαν ιστορίες κατακτήσεων και πολέμων, αναπτύχθηκαν οικισμοί και δημιουργήθηκε μια σημαντική παρακαταθήκη. Συνοδοιπόρος μας και σε αυτό το ταξίδι, στην πλαϊνή θήκη του σακιδίου μας, ένα μπουκάλι νερό AQUA Carpatica, για να παραμένουμε ενυδατωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής και ιστορικής περιπλάνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Ελλάδα, σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, διατηρεί μέχρι σήμερα κάστρα πίσω από τα μισογκρεμισμένα τείχη των οποίων γράφτηκαν ιστορίες κατακτήσεων και πολέμων, αναπτύχθηκαν οικισμοί και δημιουργήθηκε μια σημαντική παρακαταθήκη. Συνοδοιπόρος μας και σε αυτό το ταξίδι, στην πλαϊνή θήκη του σακιδίου μας, ένα μπουκάλι νερό AQUA Carpatica, για να παραμένουμε ενυδατωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής και ιστορικής περιπλάνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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