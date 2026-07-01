Ευ ζην και σινεμά βαδίζουν χέρι χέρι στην Αιδηψό
Ευ ζην και σινεμά βαδίζουν χέρι χέρι στην Αιδηψό
Τους προβολείς του στην Αιδηψό έριξε για πέμπτη χρονιά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας πλήθος δράσεων.
Φορούν τα μαγιό και τα καπέλα τους και βρίσκονται στην άκρη της θάλασσας, πλάι στην παραλία. Άλλοτε φορούν στο κεφάλι το σκουφάκι μίας χρήσης και απολαμβάνουν τα θερμαινόμενα νερά στην πισίνα. Συζητούν και στο τέλος αποχαιρετιούνται με την υπόσχεση να τα ξαναπούν την επόμενη χρονιά, όταν θα συναντηθούν ξανά με αφορμή τις ευεργετικές ιδιότητες των θερμών λουτρών.
Πρόκειται για ορισμένες μόνο στιγμές από το ντοκιμαντέρ παρατήρησης «Λουόμενοι» (2008) στο οποίο η βραβευμένη σκηνοθέτις Εύα Στεφανή καταγράφει την καθημερινότητα των ανθρώπων τρίτης ηλικίας σε ελληνικές λουτροπόλεις, μία εξ αυτών η Αιδηψός. Εκεί, και μάλιστα στον φυσικό της χώρο, δίπλα στις ιαματικές πηγές στα Λουτρά Αιδηψού, προβλήθηκε η ταινία σε λούπα, στο πλαίσιο του 5ου Evia Film Project (23-27/06), της πράσινης πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Πολιτισμού.
Μία πρωτοβουλία που κάθε φορά αφήνει το αποτύπωμά της στην Αιδηψό και αποτελεί μέρος της ζωής του οικισμού στη Βόρεια Εύβοια. Μία κινηματογραφική γιορτή η οποία με την –κάθε φορά– λήξη της, ενδυναμώνει τους δεσμούς ανάμεσα στο Φεστιβάλ και την Αιδηψό, δίνοντας στους θαμώνες του Evia Film Project την υπόσχεση να τα πουν ξανά, την επόμενη χρονιά, σε ένα παραθαλάσσιο μέρος αγνής ομορφιάς.
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