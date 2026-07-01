Ζεν εμπειρίες στην Εύβοια: Yoga και SUP για ηρεμία και επανασύνδεση
Ζεν εμπειρίες στην Εύβοια: Yoga και SUP για ηρεμία και επανασύνδεση
Yoga στην παραλία, SUP στα ήρεμα νερά του Ευβοϊκού και ένα δροσερό διάλειμμα συνθέτουν μια ημέρα αφιερωμένη στην ευεξία.
Ανοίγουμε τα βλέφαρά μας με το πρώτο φως της ημέρας και ατενίζουμε σιωπηλά τα χρώματα της αυγής. Ο απαλός ήχος του κύματος στην παραλία του Ευβοϊκού μεταφέρεται ως απόηχος στο δωμάτιο από το μικρό άνοιγμα του παραθύρου. Παίρνουμε ένα ελαφρύ πρωινό γεμάτο θρεπτικά συστατικά, ώστε να μας προσφέρει την ενέργεια που απαιτείται για τις δραστηριότητες που έχουμε προγραμματίσει.
Αυτό που επίσης χρειάζεται ο οργανισμός μας είναι αναζωογόνηση, και τι καλύτερο από τον 100% φυσικό χυμό viva Μήλο, που είναι φτιαγμένος χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς συντηρητικά, και προσφέρει φυσική γεύση και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Τον βάζουμε στο σακίδιό μας και πορευόμαστε προς την παραλία, έχοντας μαζί μας τον απαιτούμενο εξοπλισμό για το μάθημα yoga. Βρισκόμαστε στο σημείο συνάντησης και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ενέργεια και ψυχική ευεξία. Άλλωστε, το πρωί είναι η ιδανική στιγμή για yoga στην παραλία, αρκεί να προσέξουμε πού θα καθίσουμε: σε σημείο όπου η άμμος δεν θα καίει, ο ήλιος δεν θα είναι έντονος και το πρόσωπό μας δεν θα είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση του ανέμου, ώστε να αποφύγουμε να μπει άμμος στα μάτια ή στα αυτιά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Αυτό που επίσης χρειάζεται ο οργανισμός μας είναι αναζωογόνηση, και τι καλύτερο από τον 100% φυσικό χυμό viva Μήλο, που είναι φτιαγμένος χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς συντηρητικά, και προσφέρει φυσική γεύση και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Τον βάζουμε στο σακίδιό μας και πορευόμαστε προς την παραλία, έχοντας μαζί μας τον απαιτούμενο εξοπλισμό για το μάθημα yoga. Βρισκόμαστε στο σημείο συνάντησης και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ενέργεια και ψυχική ευεξία. Άλλωστε, το πρωί είναι η ιδανική στιγμή για yoga στην παραλία, αρκεί να προσέξουμε πού θα καθίσουμε: σε σημείο όπου η άμμος δεν θα καίει, ο ήλιος δεν θα είναι έντονος και το πρόσωπό μας δεν θα είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση του ανέμου, ώστε να αποφύγουμε να μπει άμμος στα μάτια ή στα αυτιά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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