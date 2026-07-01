7 μαγευτικοί, παραθαλάσσιοι γαλλικοί προορισμοί που παραμένουν μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση
7 μαγευτικοί, παραθαλάσσιοι γαλλικοί προορισμοί που παραμένουν μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση
Γραφικά διαμάντια που διατηρούν την αυθεντική ατμόσφαιρα και τους χαλαρούς ρυθμούς τους, με υπέροχες παραλίες που τα αγκαλιάζουν
Αν τα ελληνικά νησιά ενσαρκώνουν κυρίως την έννοια της θερινής ανεμελιάς και τα ιταλικά παράλια ταυτίζονται με το πνεύμα της καλοκαιρινής dolce vita, η σχεδόν 5.500 χιλιομέτρων γαλλική ακτογραμμή σίγουρα διεκδικεί τον τίτλο του λαμπερού και κοσμοπολίτικου προορισμού διακοπών. Σε θρυλικές παραθαλάσσιες περιοχές, όπως η διάσημη Côte d’Azur και η Biarritz, η έννοια των «les vacances» συνοδεύεται από το μύθο της διαχρονικής γαλλικής κομψότητας, το εκλεπτυσμένο γούστο, το απαράμιλλο στυλ και τη σοφιστικέ ατμόσφαιρα, που όντως τις κάνει ακαταμάχητες. Ωστόσο το καλοκαιρινό «joie de vivre» δεν βρίσκεται μόνο σε διάσημες πόλεις που τιμούν ανελλιπώς οι jet setters κι όπου συνωστίζονται ορδές τουριστών ελπίζοντας να δανειστούν λίγη από τη λάμψη τους.
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