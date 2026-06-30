Τα δύο νησιά των Δωδεκανήσων που πρωταγωνιστούν σε ταξιδιωτική εκπομπή της Ρουμανίας
Τα δύο νησιά των Δωδεκανήσων που πρωταγωνιστούν σε ταξιδιωτική εκπομπή της Ρουμανίας
Η εκπομπή Cap Compas κατέγραψε τις φυσικές ομορφιές, τις παραδόσεις και την ιστορία των δύο νησιών.
Την Κάρπαθο και την Κάσο, δύο αυθεντικούς και ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς, όπου οι ζωντανές παραδόσεις, η τοπική γαστρονομία και η ιστορία εναρμονίζονται απόλυτα με τα εντυπωσιακά τοπία του Αιγαίου πελάγους, αποτύπωσε ο φακός της δημοφιλούς ταξιδιωτικής και πολιτιστικής εκπομπής της ρουμανικής δημόσιας τηλεόρασης (TVR/TVR2) «Cap Compas», που βρέθηκε στα δύο νησιά στα μέσα Ιουνίου.
Το δημοσιογραφικό ταξίδι υλοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ρουμανίας, με την υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους, και σε αυτό συμμετείχαν η Ρουμάνα δημοσιογράφος, παραγωγός και παρουσιάστρια της εκπομπής, Elena Dinou, μαζί με τον κάμεραμαν.
Το «Cap Compas» δεν είναι απλώς μια ταξιδιωτική εκπομπή, αλλά θεωρείται τηλεοπτικός θεσμός υψηλού κύρους και εμβέλειας. Προβάλλεται στη δημόσια τηλεόραση της Ρουμανίας (TVR/TVR2) για περισσότερο από μία δεκαετία και έχει καταστεί «υπόδειγμα» στην κατηγορία του ταξιδιωτικού και πολιτιστικού οδοιπορικού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το δημοσιογραφικό ταξίδι υλοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ρουμανίας, με την υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους, και σε αυτό συμμετείχαν η Ρουμάνα δημοσιογράφος, παραγωγός και παρουσιάστρια της εκπομπής, Elena Dinou, μαζί με τον κάμεραμαν.
Το «Cap Compas» δεν είναι απλώς μια ταξιδιωτική εκπομπή, αλλά θεωρείται τηλεοπτικός θεσμός υψηλού κύρους και εμβέλειας. Προβάλλεται στη δημόσια τηλεόραση της Ρουμανίας (TVR/TVR2) για περισσότερο από μία δεκαετία και έχει καταστεί «υπόδειγμα» στην κατηγορία του ταξιδιωτικού και πολιτιστικού οδοιπορικού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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