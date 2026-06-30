Οι ωραιότερες παραλίες της Σιθωνίας
Οι ωραιότερες παραλίες της Σιθωνίας
Αμμώδεις ακτές, κρυστάλλινα νερά, πεύκα δίπλα στο κύμα και μοναδικά τοπία συνθέτουν το μαγευτικό παραθαλάσσιο μωσαϊκό της Σιθωνίας.
Άμμος, γαλαζοπράσινα νερά και πεύκα που φτάνουν ως τη θάλασσα. Οι παραλίες της Σιθωνίας είναι πραγματικός μαγνήτης για χιλιάδες επισκέπτες και το κάμπινγκ μέσα στα πευκοδάση που φθάνουν ως το νερό είναι παράδοση εδώ και πολλά χρόνια. Οι περισσότερες παραλίες είναι οργανωμένες, καθώς βρίσκονται μέσα, ή κοντά, σε παραθαλάσσιους οικισμούς και ξενοδοχειακές μονάδες.
Στα δυτικά
Παραλιακή Νικήτη. Η μεγάλη αμμώδης παραλία της Νικήτης είναι πολύ δημοφιλής. Εκτείνεται μπροστά από τον οικισμό, είναι οργανωμένη σε αρκετά σημεία και από την επάνω πλευρά της λειτουργούν πολλά καφέ, beach bars, ταβέρνες κ.α.
Άγιος Ιωάννης. Στα νότια της Νικήτης με άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. Έχει υποδομές σε αρκετά σημεία και πλαισιώνεται από ξενοδοχεία και beach bars. Δίπλα βρίσκεται η λιγότερο πολυσύχναστη παραλία Καστρί.
Ακτή Κοβιού. Μικρή παραλία με άμμο και γαλαζοπράσινα ρηχά νερά την οποία προτιμούν οικογένειες. Είναι οργανωμένη και προσφέρει ωραίο ηλιοβασίλεμα.
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