Off-roading στην ειδική διαδρομή «Παρνασσός» του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026
Off-roading στην ειδική διαδρομή «Παρνασσός» του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026
Ένα οδοιπορικό στην άγνωστη πλευρά του Παρνασσού, ανάμεσα σε αρχαία περάσματα, ελατοδάση και ένδοξες μνήμες του ΕΚΟ Acropolis Rally.
Στον Παρνασσό υπάρχει μια πλευρά που αρνείται πεισματικά να υποταχθεί στην κοσμική λάμψη των χειμερινών σαλέ και των πολυσύχναστων χιονοδρομικών κέντρων. Είναι η δυτική και βόρεια «πίσω πόρτα» του βουνού, ένας τόπος τραχύς, ανέγγιχτος και βυθισμένος σε ένα πέπλο μυστηρίου που ελάχιστοι γνωρίζουν πραγματικά. Εδώ, το ελατόδασος και οι απόκρημνες ορθοπλαγιές συνθέτουν έναν ζωντανό καμβά ιστορίας.
Από την αρχαιότητα, όταν τα στενά αυτά περάσματα αποτελούσαν τη στρατηγική «κλείδα» της Δωρικής Τετράπολης για τον έλεγχο ολόκληρης της Κεντρικής Ελλάδας, μέχρι τα χρόνια των Κλεφτών, η περιοχή υπήρξε θέατρο ιστορικών συγκρούσεων και καταφύγιο ελευθερίας. Η ίδια άγρια, απροσπέλαστη γεωγραφία χάρισε στην περιοχή και μια άλλη, σύγχρονη μυθολογία. Για το ΕΚΟ Acropolis Rally 2026, οι χωμάτινες αυτές πλαγιές αποτελούν ιερό έδαφος. Εκεί η οδηγική δεξιοτεχνία συναντά την απόλυτη αντοχή των μηχανών, σε μια θρυλική διαδρομή που δοκίμασε στο παρελθόν τους κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη και φέτος επιστρέφει για να κρίνει ξανά τη μοίρα του εθνικού μας αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ένα οδοιπορικό σε αυτά τα υψίπεδα λειτουργεί ως μυσταγωγική περιπλάνηση σε έναν τόπο όπου το αρχαίο παρελθόν και η σύγχρονη αδρεναλίνη γίνονται ένα.
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