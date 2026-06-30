Off-roading στην ειδική διαδρομή «Παρνασσός» του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026
TRAVEL.GR

Off-roading στην ειδική διαδρομή «Παρνασσός» του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026

Ένα οδοιπορικό στην άγνωστη πλευρά του Παρνασσού, ανάμεσα σε αρχαία περάσματα, ελατοδάση και ένδοξες μνήμες του ΕΚΟ Acropolis Rally.

Off-roading στην ειδική διαδρομή «Παρνασσός» του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026

Στον Παρνασσό υπάρχει μια πλευρά που αρνείται πεισματικά να υποταχθεί στην κοσμική λάμψη των χειμερινών σαλέ και των πολυσύχναστων χιονοδρομικών κέντρων. Είναι η δυτική και βόρεια «πίσω πόρτα» του βουνού, ένας τόπος τραχύς, ανέγγιχτος και βυθισμένος σε ένα πέπλο μυστηρίου που ελάχιστοι γνωρίζουν πραγματικά. Εδώ, το ελατόδασος και οι απόκρημνες ορθοπλαγιές συνθέτουν έναν ζωντανό καμβά ιστορίας.

Από την αρχαιότητα, όταν τα στενά αυτά περάσματα αποτελούσαν τη στρατηγική «κλείδα» της Δωρικής Τετράπολης για τον έλεγχο ολόκληρης της Κεντρικής Ελλάδας, μέχρι τα χρόνια των Κλεφτών, η περιοχή υπήρξε θέατρο ιστορικών συγκρούσεων και καταφύγιο ελευθερίας. Η ίδια άγρια, απροσπέλαστη γεωγραφία χάρισε στην περιοχή και μια άλλη, σύγχρονη μυθολογία. Για το ΕΚΟ Acropolis Rally 2026, οι χωμάτινες αυτές πλαγιές αποτελούν ιερό έδαφος. Εκεί η οδηγική δεξιοτεχνία συναντά την απόλυτη αντοχή των μηχανών, σε μια θρυλική διαδρομή που δοκίμασε στο παρελθόν τους κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη και φέτος επιστρέφει για να κρίνει ξανά τη μοίρα του εθνικού μας αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ένα οδοιπορικό σε αυτά τα υψίπεδα λειτουργεί ως μυσταγωγική περιπλάνηση σε έναν τόπο όπου το αρχαίο παρελθόν και η σύγχρονη αδρεναλίνη γίνονται ένα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr. 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης