Ταξίδι στο Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο με σούπερ τιμή
Ταξίδι στο Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο με σούπερ τιμή
Από 396€ για 4μελή οικογένεια με Ι.Χ. & επιστροφή, στην Οικονομική Θέση.
Το καλοκαίρι είναι παραδοσιακά εποχή διακοπών και οικογενειακών αποδράσεων. Φέτος η MINOAN LINES δημιουργεί ακόμη περισσότερα κίνητρα για να οργανώσετε το επόμενο ταξίδι σας από τον Πειραιά στο Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο, και αντίστροφα. Γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε MINOAN LINES!
Με συμφέρουσες καλοκαιρινές προσφορές για οικογένειες, η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα σε 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών να ταξιδέψουν μαζί με το Ι.Χ. τους, με επιστροφή:
από 396€ στην Οικονομική Θέση
από 424€ σε 4κλινη καμπίνα
Πρόκειται για μια δελεαστική πρόταση για τις οικογένειες που θέλουν να απολαύσουν ξέγνοιαστες διακοπές έχοντας την άνεση του αυτοκινήτου τους στους αγαπημένους τους προορισμούς, το Ηράκλειο της Κρήτης & την Μήλο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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