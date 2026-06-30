10 ελληνικά νησιά για διακοπές χωρίς πρόγραμμα
10 ελληνικά νησιά για διακοπές χωρίς πρόγραμμα
Περιήγηση σε δέκα όμορφα ελληνικά νησιά για ξέγνοιαστες και ήσυχες διακοπές
Υπάρχουν πολλοί ταξιδιώτες που δεν αναζητούν beach bar, δεν περιμένουν DJ set στο ηλιοβασίλεμα και δεν τους απασχολεί αν το ξενοδοχείο διαθέτει infinity pool. Θέλουν να χαλαρώσουν κάπου χωρίς πρόγραμμα. Να φάνε ολόφρεσκο ψάρι σε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα. Να κοιμηθούν νωρίς και να το απολαύσουν. Τα δέκα νησιά της Ελλάδας που ακολουθούν προσφέρουν την αποσύνδεση που αποτελεί πλέον όνειρο πολλών ταξιδιωτών.
Αρκιοί
Στο ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Πάτμο και Λειψούς, οι Αρκιοί είναι αυτό που θα έλεγες «χωριό με θάλασσα». Δεν υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία, ούτε οργανωμένες παραλίες. Υπάρχουν μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά από προστατευμένους κόλπους όπου τα ιστιοπλοϊκά βρίσκουν αγκυροβόλιο. Αν φτάσεις εδώ χωρίς σκάφος, μπορείς να έρθεις με πλοίο από την Πάτμο, τους Λειψούς ή άλλα κοντινά νησιά των Δωδεκανήσων, ανάλογα με τα δρομολόγια της περιόδου.
Αντικύθηρα
Η απομόνωση είναι μέρος της ταυτότητας του νησιού. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, το αρχαίο εύρημα που άνοιξε νέο κεφάλαιο στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, ανακαλύφθηκε στο περίφημο ναυάγιο των Αντικυθήρων, στα νερά του νησιού. Το νησί έχει εκκλησίες, μια χούφτα ταβέρνες και έχει ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον περαστικό επισκέπτη, μέχρι να καταλάβουν ότι ήρθες για να νιώσεις τον τόπο με την καρδιά.
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Αρκιοί
Στο ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Πάτμο και Λειψούς, οι Αρκιοί είναι αυτό που θα έλεγες «χωριό με θάλασσα». Δεν υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία, ούτε οργανωμένες παραλίες. Υπάρχουν μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά από προστατευμένους κόλπους όπου τα ιστιοπλοϊκά βρίσκουν αγκυροβόλιο. Αν φτάσεις εδώ χωρίς σκάφος, μπορείς να έρθεις με πλοίο από την Πάτμο, τους Λειψούς ή άλλα κοντινά νησιά των Δωδεκανήσων, ανάλογα με τα δρομολόγια της περιόδου.
Αντικύθηρα
Η απομόνωση είναι μέρος της ταυτότητας του νησιού. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, το αρχαίο εύρημα που άνοιξε νέο κεφάλαιο στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, ανακαλύφθηκε στο περίφημο ναυάγιο των Αντικυθήρων, στα νερά του νησιού. Το νησί έχει εκκλησίες, μια χούφτα ταβέρνες και έχει ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον περαστικό επισκέπτη, μέχρι να καταλάβουν ότι ήρθες για να νιώσεις τον τόπο με την καρδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.travel.gr
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