Καλοκαιρινό long weekend στο γοητευτικό Εδιμβούργο
Καλοκαιρινό long weekend στο γοητευτικό Εδιμβούργο
H πόλη που μοιάζει βγαλμένη από ταινία εποχής αλλά ζει δυναμικά στο παρόν
Ιστορικά αξιοθέατα, γοτθική ατμόσφαιρα, ανερχόμενη γαστρονομική σκηνή και καλοκαιρινά δρώμενα διεθνούς απήχησης στην πιο συναρπαστική πόλη της Σκωτίας
Το Ντούνεντιν των Σκωτσέζων, η «Αθήνα του Βορρά» κατά τους περιηγητές του 18ου αιώνα, η γενέτειρα του Κάρολου Δαρβίνου, αλλά και του Sir Arthur Conan Doyle που μας χάρισε τις περιπέτειες του Sherlock Holmes, η πρωτεύουσα του τόπου των θρύλων και των καταπράσινων τοπίων, ισορροπεί με μαεστρία μεταξύ γοτθικού παραμυθιού, γεωργιανής κομψότητας και νεανικής εξωστρέφειας. Ζωντανό και φιλικό, μεγαλοπρεπές και με βασιλική αίγλη, το Εδιμβούργο είναι μια μοναδική περίπτωση πόλης.
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Το Ντούνεντιν των Σκωτσέζων, η «Αθήνα του Βορρά» κατά τους περιηγητές του 18ου αιώνα, η γενέτειρα του Κάρολου Δαρβίνου, αλλά και του Sir Arthur Conan Doyle που μας χάρισε τις περιπέτειες του Sherlock Holmes, η πρωτεύουσα του τόπου των θρύλων και των καταπράσινων τοπίων, ισορροπεί με μαεστρία μεταξύ γοτθικού παραμυθιού, γεωργιανής κομψότητας και νεανικής εξωστρέφειας. Ζωντανό και φιλικό, μεγαλοπρεπές και με βασιλική αίγλη, το Εδιμβούργο είναι μια μοναδική περίπτωση πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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