Τουρισμός στην Ελλάδα: Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;
TRAVEL.GR

Τουρισμός στην Ελλάδα: Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις 6 σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας με βάση την κατάταξη εσόδων.

Τουρισμός στην Ελλάδα: Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;

Tα βασικά μεγέθη καθώς και οι βασικοί δείκτες απόδοσης ανά Περιφέρεια των έξι σημαντικότερων αγορών της Ελλάδας για το 2025, με βάση την κατάταξη των εσόδων παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος της μελέτης με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;» που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι έξι αγορές με τις περισσότερες εισπράξεις (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) συνεισέφεραν αθροιστικά το 47,4% των επισκέψεων, το 57,4% των διανυκτερεύσεων και το 55,5% των εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες.

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