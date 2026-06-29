«Εκεί έμαθα ότι η ευτυχία βρίσκεται στα απλά»: Η Πάρος του Stan

«Είναι η μνήμη των καλοκαιριών μας, οι ιστορίες των ανθρώπων της, οι ρίζες που μας κρατούν όρθιους όταν όλα γύρω μας αλλάζουν»