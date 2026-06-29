«Εκεί έμαθα ότι η ευτυχία βρίσκεται στα απλά»: Η Πάρος του Stan
«Εκεί έμαθα ότι η ευτυχία βρίσκεται στα απλά»: Η Πάρος του Stan
«Είναι η μνήμη των καλοκαιριών μας, οι ιστορίες των ανθρώπων της, οι ρίζες που μας κρατούν όρθιους όταν όλα γύρω μας αλλάζουν»
«Αν με ρωτούσε κάποιος ποιος είναι ο αγαπημένος μου τόπος στην Ελλάδα, η απάντηση θα ερχόταν αβίαστα: η Πάρος. Όχι μόνο για τις όμορφες παραλίες της, τα λευκά σοκάκια ή τα καλοκαιρινά της χρώματα. Την αγαπώ γιατί μου θυμίζει κάτι που στις μέρες μας χάνεται όλο και περισσότερο: τις ρίζες. Την αίσθηση του αληθινού. Την ανθρώπινη επαφή.
Στην Πάρο, εκείνο που με κερδίζει είναιοι άνθρωποί της. Οι ηλικιωμένοι που κάθονται ακόμη στα καφενεία στις Λεύκες και στον Πρόδρομο, οι ψαράδες που ξεκινούν χαράματα από τη Νάουσα, οι οικογένειες που συνεχίζουν τις ίδιες παραδόσεις εδώ και γενιές. Είναι ένας τόπος που σου θυμίζει ότι η πρόοδος έχει αξία μόνο όταν δεν ξεχνάς από πού ξεκίνησες».
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