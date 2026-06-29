Off-road στην ειδική διαδρομή «Βωξίτες» του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026
Off-road στην ειδική διαδρομή «Βωξίτες» του ΕΚΟ Acropolis Rally 2026
Μια από τις θρυλικές χωμάτινες διαδρομές που έχουν δώσει το δικό τους στίγμα στον εθνικό μας αγώνα.
Η ειδική διαδρομή «Βωξίτες» ανήκει σε εκείνες τις διαδρομές του EKO Acropolis Rally που αποτελούν κομμάτια της ιστορίας του. Η ιδέα για το συγκεκριμένο ταξίδι δεν προέκυψε τυχαία. Ήταν περισσότερο μια ανάγκη να ξαναζήσουμε, έστω και ως θεατές και ταξιδιώτες, το αποτύπωμα ενός αγώνα που έχει ταυτιστεί με τη λέξη «αντοχή». Το EKO Acropolis Rally πέρα από αγώνας Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC, είναι μια σκληρή δοκιμασία για αυτοκίνητα, πληρώματα και μηχανικούς. Και η ειδική διαδρομή «Βωξίτες» είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές του δοκιμασίες.
Για την αποστολή επιλέχθηκε το Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 PS 4×4. Ένα SUV που κουβαλά μέσα του την ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινότητα και την εξερεύνηση. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί με άνεση στον αυτοκινητόδρομο, αλλά και να φέρει τον οδηγό κοντά σε διαδρομές που έχουν γράψει ιστορία. Το ταξίδι ξεκίνησε νωρίς, με την πρώτη στάση να έχει έναν σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα. Στο πρατήριο της ΕΚΟ στον Αυλώνα, στα ΣΕΑ «Σείριος», στο 43ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Η ΕΚΟ, ως Μεγάλος Χορηγός και Χορηγός Ονόματος του ΕΚΟ Acropolis Rally, πέρα από σταθμός ανεφοδιασμού, είναι κομμάτι της σύγχρονης αγωνιστικής ταυτότητας του θεσμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Για την αποστολή επιλέχθηκε το Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 PS 4×4. Ένα SUV που κουβαλά μέσα του την ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινότητα και την εξερεύνηση. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί με άνεση στον αυτοκινητόδρομο, αλλά και να φέρει τον οδηγό κοντά σε διαδρομές που έχουν γράψει ιστορία. Το ταξίδι ξεκίνησε νωρίς, με την πρώτη στάση να έχει έναν σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα. Στο πρατήριο της ΕΚΟ στον Αυλώνα, στα ΣΕΑ «Σείριος», στο 43ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Η ΕΚΟ, ως Μεγάλος Χορηγός και Χορηγός Ονόματος του ΕΚΟ Acropolis Rally, πέρα από σταθμός ανεφοδιασμού, είναι κομμάτι της σύγχρονης αγωνιστικής ταυτότητας του θεσμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα