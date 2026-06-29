Οι μικροί, αυθεντικοί παράδεισοι της Ελλάδας
Οι μικροί, αυθεντικοί παράδεισοι της Ελλάδας
Τα νησάκια της χώρας μας όπου θα αισθανθείτε σαν Ροβινσώνες
Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι; Όχι, βέβαια. Κρουαζιέρα σε Μύκονο και Σαντορίνη; Δεν είναι αυτό που θέλω. Γιατί φέτος η καρδιά μου χτυπάει για άλλου τύπου αποδράσεις. Αυτή τη χρονιά επιθυμώ ήρεμες διακοπές, μακριά από σοκάκια πλημμυρισμένα από κόσμο, από τη φασαρία και την έντονη νυχτερινή ζωή. Θέλω να ζήσω άλλες εικόνες στα ελληνικά πελάγη: να χαθώ σε ερημικές αμμουδιές, σε κακοτράχαλα βράχια και σε χρυσαφένιες παραλίες.
Θέλω ηρεμία, χαλάρωση, επαφή με τη φύση. Θέλω ήλιο και θάλασσα, αραλίκι και -γιατί όχι- αφασία. Θέλω εικόνες από το γαλανό, το τιρκουάζ, το μπλε, το σμαραγδί της θάλασσας. Από μικρά νησιωτικά σπιτάκια, από ήρεμα σοκάκια, από χαλαρά δειλινά. Θέλω τη γάτα ξαπλωμένη νωχελικά στα αιγαιοπελαγίτικα σκαλοπάτια, θέλω ανατολές και ηλιοβασιλέματα, δυο-δυο στη «μπανιέρα» μιας απόμερης θαλασσινής αγκαλιάς.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
Θέλω ηρεμία, χαλάρωση, επαφή με τη φύση. Θέλω ήλιο και θάλασσα, αραλίκι και -γιατί όχι- αφασία. Θέλω εικόνες από το γαλανό, το τιρκουάζ, το μπλε, το σμαραγδί της θάλασσας. Από μικρά νησιωτικά σπιτάκια, από ήρεμα σοκάκια, από χαλαρά δειλινά. Θέλω τη γάτα ξαπλωμένη νωχελικά στα αιγαιοπελαγίτικα σκαλοπάτια, θέλω ανατολές και ηλιοβασιλέματα, δυο-δυο στη «μπανιέρα» μιας απόμερης θαλασσινής αγκαλιάς.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
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