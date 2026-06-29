Η νέα πολυτέλεια στη φιλοξενία: Το δάσος γίνεται μέρος της εμπειρίας διαμονής
Η νέα πολυτέλεια στη φιλοξενία: Το δάσος γίνεται μέρος της εμπειρίας διαμονής
Η φιλοξενία αναζητά νέους τρόπους να φέρει τους ταξιδιώτες πιο κοντά στη φύση.
Από τη βόρεια Σουηδία έως το Βόρνεο, νέα καταλύματα και εξειδικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες μετακινούν το ενδιαφέρον από το εντυπωσιακό design στην άμεση επαφή με το δάσος. Άλλοτε χαμηλά, ανάμεσα στους κορμούς και άλλοτε ψηλά, μέσα στα φύλλα των δέντρων, η φύση γίνεται βασικό μέρος της διαμονής.
Στη βόρεια Σουηδία, το Treehotel, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ξενοδοχειακά projects αρχιτεκτονικής φιλοξενίας στη Σκανδιναβία, ετοιμάζεται να προσθέσει στη συλλογή του τη νέα σουίτα Oasis, η οποία θα ανοίξει στις 10 Αυγούστου στο Harads. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εντυπωσιακές κατασκευές του, οι οποίες αιωρούνταν ψηλά ανάμεσα στα δέντρα, η νέα σουίτα επιλέγει να μείνει πιο κοντά στο έδαφος.
Σχεδιασμένη από τους Σουηδούς αρχιτέκτονες Nadén & Lind, η Oasis δεν επιχειρεί να επιβληθεί στο τοπίο. Οι καμπύλες στους τοίχους της ακολουθούν την παρουσία των κορμών, περιορίζοντας τη θέα προς τα έξω και στρέφοντας το βλέμμα προς τα πάνω, στα κλαδιά των πεύκων και στο αρκτικό φως. Η λογική δεν είναι η πανοραμική εικόνα, αλλά η αίσθηση προστασίας και βύθισης στο δάσος. Παρότι η αρχιτεκτονική της βασίζεται στην ησυχία και στην απλότητα, η σουίτα διατηρεί τα στοιχεία μιας σύγχρονης εμπειρίας φιλοξενίας. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 5 άτομα και διαθέτει ιδιωτική σάουνα, εξωτερικό υδρομασάζ, οικολογικό ντους και υπαίθριο χώρο κάτω από τα πεύκα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στη βόρεια Σουηδία, το Treehotel, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ξενοδοχειακά projects αρχιτεκτονικής φιλοξενίας στη Σκανδιναβία, ετοιμάζεται να προσθέσει στη συλλογή του τη νέα σουίτα Oasis, η οποία θα ανοίξει στις 10 Αυγούστου στο Harads. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εντυπωσιακές κατασκευές του, οι οποίες αιωρούνταν ψηλά ανάμεσα στα δέντρα, η νέα σουίτα επιλέγει να μείνει πιο κοντά στο έδαφος.
Σχεδιασμένη από τους Σουηδούς αρχιτέκτονες Nadén & Lind, η Oasis δεν επιχειρεί να επιβληθεί στο τοπίο. Οι καμπύλες στους τοίχους της ακολουθούν την παρουσία των κορμών, περιορίζοντας τη θέα προς τα έξω και στρέφοντας το βλέμμα προς τα πάνω, στα κλαδιά των πεύκων και στο αρκτικό φως. Η λογική δεν είναι η πανοραμική εικόνα, αλλά η αίσθηση προστασίας και βύθισης στο δάσος. Παρότι η αρχιτεκτονική της βασίζεται στην ησυχία και στην απλότητα, η σουίτα διατηρεί τα στοιχεία μιας σύγχρονης εμπειρίας φιλοξενίας. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 5 άτομα και διαθέτει ιδιωτική σάουνα, εξωτερικό υδρομασάζ, οικολογικό ντους και υπαίθριο χώρο κάτω από τα πεύκα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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