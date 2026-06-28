Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Σιθωνία
Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Σιθωνία
Από μονοπάτια και εκτός δρόμου διαδρομές έως καταδύσεις, kayak και σκάφος, η Σιθωνία προσφέρει μοναδικές εμπειρίες
Όποια δραστηριότητα αγαπάτε στη Σιθωνία μπορείτε να την απολαύσετε, είτε πρόκειται για περπάτημα σε μονοπάτια και εκτός δρόμου διαδρομές, είτε για θαλάσσια σπορ. Tο δίκτυο Sithonia Trails που δημιούργησε η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Σιθωνίας Μονοπάτια» περιλαμβάνει 15 σηματοδοτημένες διαδρομές στον ορεινό όγκο του Ιτάμου (ή Δραγουντέλη), γύρω από τον Νέο Μαρμαρά και τον Παρθενώνα. Οι περισσότερες είναι εύκολες ή μέτριας δυσκολίας, περνούν μέσα από πευκοδάση, κουμαριές και μακία βλάστηση και χαρίζουν πανοραμική θέα στο Αιγαίο.
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