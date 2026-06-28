Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Σιθωνία
TRAVEL.GR

Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Σιθωνία

Από μονοπάτια και εκτός δρόμου διαδρομές έως καταδύσεις, kayak και σκάφος, η Σιθωνία προσφέρει μοναδικές εμπειρίες

Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Σιθωνία
Όποια δραστηριότητα αγαπάτε στη Σιθωνία μπορείτε να την απολαύσετε, είτε πρόκειται για περπάτημα σε μονοπάτια και εκτός δρόμου διαδρομές, είτε για θαλάσσια σπορ. Tο δίκτυο Sithonia Trails που δημιούργησε η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Σιθωνίας Μονοπάτια» περιλαμβάνει 15 σηματοδοτημένες διαδρομές στον ορεινό όγκο του Ιτάμου (ή Δραγουντέλη), γύρω από τον Νέο Μαρμαρά και τον Παρθενώνα. Οι περισσότερες είναι εύκολες ή μέτριας δυσκολίας, περνούν μέσα από πευκοδάση, κουμαριές και μακία βλάστηση και χαρίζουν πανοραμική θέα στο Αιγαίο.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης