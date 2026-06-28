Βοκαριά: Στο λιμανάκι της Χίου όπου μια οικογένεια ψαράδων σε κάνει «ψαρά για μία μέρα»
Βοκαριά: Στο λιμανάκι της Χίου όπου μια οικογένεια ψαράδων σε κάνει «ψαρά για μία μέρα»
Τέσσερις άνθρωποι, ένα σκάφος, και μια δουλειά που περνάει στην επόμενη γενιά εν πλω.
Δεκαοκτώ χιλιόμετρα νότια από την πόλη της Χίου, εκεί όπου τα μαστιχοχώρια κατηφορίζουν προς τη θάλασσα, κρύβεται η Βοκαριά: δυο μόλοι, μια χούφτα ψαρόβαρκες, βότσαλο και νερά που γυαλίζουν πράσινα στο φως του απογεύματος. Είναι το επίνειο των Νενήτων, ενός από τα μεγαλύτερα χωριά της μαστίχας. «Καλλιμασιά και Νένητα, Πυργί και Βερβεράτο, αυτά τα τέσσερα χωριά βαστούν τη Χίο», λέει το παλιό δίστιχο. Εδώ οι Χιώτες κατεβαίνουν για ούζο και ψαράκι. Εμείς κατεβήκαμε για κάτι παραπάνω: να μπαρκάρουμε.
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