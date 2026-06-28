Οι ωραιότερες παραλίες των Χανίων
Οι ωραιότερες παραλίες των Χανίων
Πεντακάθαρα νερά και χρυσαφένιες αμμουδιές, αλλά και βοτσαλωτές ακτές που περιτριγυρίζονται από ένα καθηλωτικά όμορφο, παρθένο φυσικό τοπίο.
Τα γραφικά Χανιά με την εμβληματική, ιστορική Παλιά Πόλη είναι, ταυτόχρονα, ένας υπέροχος προορισμός για να περάσετε μέρες ολόκληρες πλάι σε εκπληκτικές θάλασσες, απολαμβάνοντας κάποιες από τις καλύτερες παραλίες όλης της Κρήτης. Από τον διάσημο Μπάλο και την οικογενειακή παραλία των Αγίων Αποστόλων μέχρι τον απάνεμο κόλπο στα Σεϊτάν Λιμάνια και το «ροζ» Ελαφονήσι, στα Χανιά οι παραλίες είναι αδιαφιλονίκητοι πρωταγωνιστές των διακοπών μας.
Σεϊτάν Λιμάνια
Ένα από τα καλά κρυμμένα «μυστικά» του νομού Χανίων, η παραλία Σεϊτάν Λιμάνια φημίζεται για τα εντυπωσιακά βράχια και τα τιρκουάζ νερά της. Η διαδρομή μέχρι την ακτή είναι απλά ένας επιπλέον λόγος για να την επιλέξετε καθώς θα διασχίσετε ένα όμορφο στενό μονοπάτι με εκπληκτική θέα προς τη θάλασσα που χρειάζεται ωστόσο τα κατάλληλα παπούτσια για να το διασχίσετε με ασφάλεια. Μικρή και απομονωμένη προσφέρει στον επισκέπτη γαλήνη και ιδιωτικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Σεϊτάν Λιμάνια
Ένα από τα καλά κρυμμένα «μυστικά» του νομού Χανίων, η παραλία Σεϊτάν Λιμάνια φημίζεται για τα εντυπωσιακά βράχια και τα τιρκουάζ νερά της. Η διαδρομή μέχρι την ακτή είναι απλά ένας επιπλέον λόγος για να την επιλέξετε καθώς θα διασχίσετε ένα όμορφο στενό μονοπάτι με εκπληκτική θέα προς τη θάλασσα που χρειάζεται ωστόσο τα κατάλληλα παπούτσια για να το διασχίσετε με ασφάλεια. Μικρή και απομονωμένη προσφέρει στον επισκέπτη γαλήνη και ιδιωτικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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