Διακοπές στην Τήλο
Διακοπές στην Τήλο
Καλοκαιρινές διακοπές στο πανέμορφο νησί της Τήλου, με τις απίστευτες παραλίες, τους γραφικούς οικισμούς και την παραδοσιακή γαστρονομία
Η Τήλος. Ένα αγαπημένο Δωδεκανήσι που βρίσκεται μεταξύ της Νισύρου και της Χάλκης. Το μέγεθος του νησιού αλλά και η φιλοσοφία των ντόπιων θα σας χαρίσουν διακοπές από αυτές τις παλιές, που χαλαρώναμε στην παραλία χωρίς κοκτέιλ, club sandwich και θαλάσσια σπορ, απλά με ένα βιβλίο ή σταυρόλεξο στο χέρι. Αρχικά, να σημειώσουμε ότι πρόκειται για το πρώτο ενεργειακά πράσινο νησί της Μεσογείου, αξιοποιώντας την αιολική και ηλιακή ενέργεια. Επιπλέον, το νησί και τα γύρω βραχονήσια έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, καθώς διαθέτουν μεγάλη ποικιλία φυτών. Εάν αναζητάτε έναν διαφορετικό τύπο διακοπών σε ένα ήσυχο μέρος, χωρίς πολυκοσμία, πάρτε το καράβι για την Τήλο.
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Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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