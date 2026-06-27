Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου: H μεγαλοπρεπής αρχιτεκτονική κρύβει μια σπάνια πολιτιστική εμπειρία
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Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου: H μεγαλοπρεπής αρχιτεκτονική κρύβει μια σπάνια πολιτιστική εμπειρία

Αίθουσες αντάξιες ενός παλατιού και εκθέματα μοναδικά για τα δεδομένα της Ελλάδας, σ΄ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Παλιάς Πόλης

Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου: H μεγαλοπρεπής αρχιτεκτονική κρύβει μια σπάνια πολιτιστική εμπειρία
UPD:
Η καθηλωτική γοητεία της αναγνωρίζεται από όλους και ο μοναδικός της χαρακτήρας ως ένα εντυπωσιακό αμάλγαμα από διαφορετικές κουλτούρες, της έχει χαρίσει μια θέση στη λίστα με τις πόλεις- μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Όντως, ολόκληρη η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας μοιάζει να ανήκει σε άλλη εποχή: αν και λαμπερή κοσμοπολίτισσα που ελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά της Γης, ταυτόχρονα κρατά φυλαγμένες ανάμεσα στα λαβυρινθώδη σοκάκια της και σου ψιθυρίζει ιστορίες που μοιάζουν να ανήκουν σε παραμύθι.

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