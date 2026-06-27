Ανακαλύψτε την πρώην βασιλική πρωτεύουσα του Λάος
Ανακαλύψτε την πρώην βασιλική πρωτεύουσα του Λάος
Η Λουάνγκ Πραμπάνγκ γοητεύει με ναούς, αποικιακή αρχιτεκτονική και αυθεντική ατμόσφαιρα.
Μνημείο της UNESCO, η Λουάνγκ Πραμπάνγκ ξεχωρίζει για τους βουδιστικούς ναούς της, την γαλήνια ατμόσφαιρα και την περίφημη πομπή των μοναχών που βγαίνουν κάθε πρωί και δέχονται προσφορές τροφίμων από τους πιστούς. Η ιστορία μιας απομονωμένης πόλης στις όχθες του Μεκόνγκ που έμοιαζε ξεχασμένη από τον χρόνο άρχισε να γοητεύει τους ταξιδιώτες από το 1989, όταν το Λάος άνοιξε τα σύνορά του για να υποδεχθεί τον διεθνή τουρισμό. Η φήμη της πρώην βασιλικής πρωτεύουσας Λουάνγκ .
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