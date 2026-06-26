6,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου
TRAVEL.GR

6,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου

Αύξηση κατά 5,8% στις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού.

6,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου

Με ανοδικούς ρυθμούς κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις και οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναλυτικά, στο πεντάμηνο, καταγράφηκαν 6,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5 % (+316 χιλ.) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά κατά 14,6% (+245 χιλ.) Επιμέρους, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 584 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5% (+55 χιλ.), τον Φεβρουάριο, 572 χιλ. διεθνείς αφίξεις εμφανίζοντας αύξηση κατά 17,5% (+85 χιλ.) και τον Μάρτιο 767 χιλ. σημειώνοντας αύξηση κατά 15,7% (+104 χιλ.)

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