Η διοργάνωση που επαναφέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς ναυλομεσιτικής κοινότητας και το 2027
Η διοργάνωση που επαναφέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς ναυλομεσιτικής κοινότητας και το 2027
Το Mediterranean Yacht Show θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 12 Μαΐου 2027.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού (Greek Yachting Association / GYA) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Mediterranean Yacht Show (MEDYS) 2027, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο από τις 8 έως τις 12 Μαΐου 2027. Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής επιστρέφει για τη 12η διοργάνωσή της, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην παγκόσμια αγορά του yachting.
Το MEDYS, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού και τον Δήμο Ναυπλιέων, έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για πλοιοκτήτες, brokers, central agents και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα προβολής του ελληνικού στόλου και των υπηρεσιών που πλαισιώνουν τον κλάδο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το MEDYS, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού και τον Δήμο Ναυπλιέων, έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για πλοιοκτήτες, brokers, central agents και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα προβολής του ελληνικού στόλου και των υπηρεσιών που πλαισιώνουν τον κλάδο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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