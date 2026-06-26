Η νέα πλατφόρμα καλλιτεχνικής σύνδεσης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Η νέα πλατφόρμα καλλιτεχνικής σύνδεσης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard καλλιεργούν την τέχνη της εξέλιξης
UPD:
Η εξέλιξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από ιστορικά έργα και τα επαναπροσδιορίζουν μέσα από μια σύγχρονη ματιά, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ένας διαρκής διάλογος που υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και φέρνει διαφορετικές εποχές και ιδέες πιο κοντά! SYSTEMA: Η νέα πλατφόρμα καλλιτεχνικής σύνδεσης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
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