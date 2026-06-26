MuSifanto 2026: 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στη Σίφνο
MuSifanto 2026: 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στη Σίφνο
Με τη θεματική Μουσική για όλους, το MuSifanto γιορτάζει τη χαρά της συνακρόασης και της συνεργασίας.
Το MuSifanto – 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής ανοίγει το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Σίφνο. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με θέμα Μουσική για όλους ξεδιπλώνεται σε αυλές μοναστηριών, πλατείες και μονοπάτια από τις 29 Ιουνίου ως τις 6 Ιουλίου 2026. Το 2026 συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σίφνου, που δημιούργησε ο Σύνδεσμος «Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας» χάρη στην έμπνευση της μουσικοπαιδαγωγού Φραγκίσκης Ψαχαροπούλου Καρόρη.
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