Αντίπαρος: Ένας πλήρης οδηγός για το κυκλαδονήσι των χαλαρών ρυθμών
Αντίπαρος: Ένας πλήρης οδηγός για το κυκλαδονήσι των χαλαρών ρυθμών
Λιγότερο από ένα ναυτικό μίλι νοτιοδυτικά της Πάρου, βρίσκεται το ιδιαίτερο νησί της Αντιπάρου, το οποίο στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ωλίαρος.
Η Αντίπαρος μπορεί να μην έχει το μέγεθος της «μεγάλης της αδερφής», της Πάρου, αλλά δεν υπολείπεται σε ομορφιά και αυθεντικότητα. Τη δεκαετία του ’70, η Αντίπαρος έγινε γνωστή ως καταφύγιο για χίπηδες και άλλους εναλλακτικούς ταξιδιώτες. Σήμερα, είναι ένας αγαπημένος προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες που απολαμβάνουν την ξεχωριστή γοητεία της. Το νησί διαθέτει όλα όσα έχουν κάνει τις Κυκλάδες ξακουστές σε όλο τον κόσμο: έναν οικισμό με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, υπέροχες παραλίες, και ένα μοναδικό τοπίο με λιτή βλάστηση από θάμνους και βότανα. Παράλληλα, προσφέρει γαστρονομία υψηλού επιπέδου, ενώ οι φυσιολάτρες θα εντυπωσιαστούν από το φημισμένο σπήλαιο της Αντιπάρου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια στην Ελλάδα.
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