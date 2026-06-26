Μακραίωνη τυροκομική παράδοση και σκηνικά γεμάτα γραφικότητα, σε δύο προορισμούς μια ανάσα από το Άμστερνταμ
Μακραίωνη τυροκομική παράδοση και σκηνικά γεμάτα γραφικότητα, σε δύο προορισμούς μια ανάσα από το Άμστερνταμ
Γαστρονομικές απολαύσεις διάσημων τυριών γίνονται η αφορμή για εκδρομές σε δύο oλλανδικές πόλεις γεμάτες εκπλήξεις
Τα ονόματά τους σίγουρα τα έχουμε προφέρει όλοι κάποια στιγμή. Τα ονομαστά τους προϊόντα, τα εύγευστα, κίτρινα, μαλακά τυριά, μάλλον τα έχουμε απολαύσει με πλείστους διαφορετικούς τρόπους. Δημιουργώντας αμέσως συνειρμούς για γευσιγνωσίες και γαστρονομικές απολαύσεις, οι μικρές, γραφικές ολλανδικές πόλεις Gouda και Edam χαρακτηρίζονται από το παράδοξο το όνομά τους να είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο, ενώ οι ίδιες να παραμένουν ήπιων τόνων, αυθεντικά γοητευτικές και ιδανικές για μια απολαυστική εξόρμηση ακόμη και σαν ημερήσια εκδρομή από το Άμστερνταμ.
Η κοντινή τους απόσταση από την ολλανδική πρωτεύουσα – αντίστοιχα βόρεια και νότια- σίγουρα αποτελεί την καλύτερη αφορμή για να γνωρίσουμε τα κουκλίστικα Gouda και Edam, τα οποία με τόσα σημεία ενδιαφέροντος και αξιόλογα αξιοθέατα, μας δίνουν κάθε λόγο να επιβιβαστούμε στο τρένο ή στο λεωφορείο από τον κεντρικό σταθμό Amsterdam Centraal. Και βέβαια να επιστρέψουμε έχοντας δοκιμάσει τις κορυφαίες εκδοχές των διάσημων ολλανδικών τυριών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα