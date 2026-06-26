Oι ελληνικοί προορισμοί με ακτοπλοϊκά εισιτήρια έως 20€ για το 2026
Oι ελληνικοί προορισμοί με ακτοπλοϊκά εισιτήρια έως 20€ για το 2026
Τα πιο οικονομικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια της φετινής θερινής περιόδου προς περισσότερους από 30 νησιωτικούς προορισμούς
Το φετινό καλοκαίρι, ας εξερευνήσουμε όσα περισσότερα νησιά κοντά μας γίνεται. Τα Σαββατοκύριακα αντί να κατευθυνθούμε προς τις παραλίες της Αττικής ή στις κοντινές παραλίες που έχουμε περάσει τα κυριακάτικα μπάνια μας, μπορούμε να κολυμπήσουμε στα νερά των νησιών που βρίσκονται κοντά μας με ακτοπλοϊκά σε πολύ προσιτές τιμές.
Οι χαμηλότερες ξεκινούν από 5€ για τον Πόρο, ενώ δημοφιλή νησιά όπως η Αίγινα, η Κέρκυρα, η Κέα και η Σαμοθράκη συγκαταλέγονται στις πιο οικονομικές επιλογές του καλοκαιριού.
Θα είναι μια ωραία εναλλακτική για σύντομες αποδράσεις και νέες αναμνήσεις με το χαμηλότερο δυνατό μπάτζετ αλλά την ίδια καλοκαιρινή απόλαυση στις φετινές μας βουτιές.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
Οι χαμηλότερες ξεκινούν από 5€ για τον Πόρο, ενώ δημοφιλή νησιά όπως η Αίγινα, η Κέρκυρα, η Κέα και η Σαμοθράκη συγκαταλέγονται στις πιο οικονομικές επιλογές του καλοκαιριού.
Θα είναι μια ωραία εναλλακτική για σύντομες αποδράσεις και νέες αναμνήσεις με το χαμηλότερο δυνατό μπάτζετ αλλά την ίδια καλοκαιρινή απόλαυση στις φετινές μας βουτιές.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
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