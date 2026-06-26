Oι ελληνικοί προορισμοί με ακτοπλοϊκά εισιτήρια έως 20€ για το 2026
TRAVEL.GR

Oι ελληνικοί προορισμοί με ακτοπλοϊκά εισιτήρια έως 20€ για το 2026

Τα πιο οικονομικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια της φετινής θερινής περιόδου προς περισσότερους από 30 νησιωτικούς προορισμούς

Oι ελληνικοί προορισμοί με ακτοπλοϊκά εισιτήρια έως 20€ για το 2026
Το φετινό καλοκαίρι, ας εξερευνήσουμε όσα περισσότερα νησιά κοντά μας γίνεται. Τα Σαββατοκύριακα αντί να κατευθυνθούμε προς τις παραλίες της Αττικής ή στις κοντινές παραλίες που έχουμε περάσει τα κυριακάτικα μπάνια μας, μπορούμε να κολυμπήσουμε στα νερά των νησιών που βρίσκονται κοντά μας με ακτοπλοϊκά σε πολύ προσιτές τιμές.

Οι χαμηλότερες ξεκινούν από 5€ για τον Πόρο, ενώ δημοφιλή νησιά όπως η Αίγινα, η Κέρκυρα, η Κέα και η Σαμοθράκη συγκαταλέγονται στις πιο οικονομικές επιλογές του καλοκαιριού.

Θα είναι μια ωραία εναλλακτική για σύντομες αποδράσεις και νέες αναμνήσεις με το χαμηλότερο δυνατό μπάτζετ αλλά την ίδια καλοκαιρινή απόλαυση στις φετινές μας βουτιές.

Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης