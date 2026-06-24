Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον τουρισμό της Κορινθίας
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον τουρισμό της Κορινθίας
Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία 30 νέων διαδρομών στα αναρριχητικά πεδία του Αγίου Βασιλείου και του Σολωμού.
Προχωρούν οι διαδικασίες από τον Δήμο Κορινθίων σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περίανδρος για την οριοθέτηση 30 νέων αναρριχητικών διαδρομών στα αναρριχητικά πεδία του Αγίου Βασιλείου και του Σολωμού.
Στόχος του Δήμου είναι να ενισχύσει το προφίλ του προορισμού ως ιδανικό για τουρισμό περιπέτειας. που αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού. Στην Ευρώπη και ειδικότερα σε Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία τα οργανωμένα αναρριχητικά πεδία δέχονται ήδη μεγάλους αριθμούς επισκεπτών την άνοιξη και το φθινόπωρο. Υπάρχουν δύο κύρια είδη αναρρίχησης, η παραδοσιακή και η αθλητική.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα