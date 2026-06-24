«Μία πόλη, μια μελωδία σε δύο κόσμους»: Η Λεμεσός του ερμηνευτή και συνθέτη, Γιώργου Καραδήμου
«Μία πόλη, μια μελωδία σε δύο κόσμους»: Η Λεμεσός του ερμηνευτή και συνθέτη, Γιώργου Καραδήμου
«Αν βρεθείτε εκεί, κλείστε για λίγο τα μάτια. Ακούστε τη θάλασσα, ακούστε την πόλη. Και ίσως ανακαλύψετε ότι η ομορφιά βρίσκεται στη σύνθεση των πραγμάτων».
Όταν μου ζητήθηκε να γράψω για τη Λεμεσό, η πρώτη μου σκέψη δεν ήταν εικόνες, αλλά ήχοι. Για μένα, κάθε πόλη που επισκέπτομαι μοιάζει με παρτιτούρα. Άλλες είναι γραμμένες σε γρήγορο τέμπο, άλλες ακούγονται σαν αργόσυρτες μπαλάντες και άλλες είναι γεμάτες με εκείνες τις «φάλτσες» νότες που τελικά τις κάνουν αυθεντικές. Η Λεμεσός, όμως, είναι κάτι άλλο. Μοιάζει με μια σύνθεση όπου συνυπάρχουν η ηρεμία του αρχαίου κόσμου και η ηλεκτρισμένη ενέργεια του μέλλοντος, χωρίς να χάνεται η αρμονία της.
Η περιπλάνησή μου ξεκινά από εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ιστορίας. Η παλιά πόλη της Λεμεσού είναι ένα μικρό στολίδι. Περπατώντας στα στενά, γραφικά σοκάκια της, νιώθω σαν να διαβάζω στίχους που γράφτηκαν πριν από αιώνες, μα παραμένουν επίκαιροι. Οι πέτρινοι τοίχοι, οι ανθισμένες μπουκαμβίλιες, τα αρχαία ερείπια, οι παλιοί μιναρέδες και οι μυρωδιές από τα μικρά εργαστήρια, εκεί όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν να κάνουν θαύματα με τον πηλό, συνθέτουν ένα σκηνικό που σε ηρεμεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η περιπλάνησή μου ξεκινά από εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ιστορίας. Η παλιά πόλη της Λεμεσού είναι ένα μικρό στολίδι. Περπατώντας στα στενά, γραφικά σοκάκια της, νιώθω σαν να διαβάζω στίχους που γράφτηκαν πριν από αιώνες, μα παραμένουν επίκαιροι. Οι πέτρινοι τοίχοι, οι ανθισμένες μπουκαμβίλιες, τα αρχαία ερείπια, οι παλιοί μιναρέδες και οι μυρωδιές από τα μικρά εργαστήρια, εκεί όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν να κάνουν θαύματα με τον πηλό, συνθέτουν ένα σκηνικό που σε ηρεμεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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