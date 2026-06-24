«Μία πόλη, μια μελωδία σε δύο κόσμους»: Η Λεμεσός του ερμηνευτή και συνθέτη, Γιώργου Καραδήμου

«Αν βρεθείτε εκεί, κλείστε για λίγο τα μάτια. Ακούστε τη θάλασσα, ακούστε την πόλη. Και ίσως ανακαλύψετε ότι η ομορφιά βρίσκεται στη σύνθεση των πραγμάτων».