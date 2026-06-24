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O αινιγματικός κόσμος του Φασιανού ξεδιπλώνεται στην Άνδρο
TRAVEL.GR

O αινιγματικός κόσμος του Φασιανού ξεδιπλώνεται στην Άνδρο


Αναδρομική έκθεση για τον Φασιανό στην Άνδρο γίνεται η αφορμή για μια επίσκεψη στο κυκλαδίτικο νησί.

O αινιγματικός κόσμος του Φασιανού ξεδιπλώνεται στην Άνδρο

«Η ομορφιά βρίσκεται πίσω από αυτό που αισθάνεσαι, όχι πίσω από αυτό που βλέπεις», σημείωνε ο ζωγράφος Αλέκος Φασιανός (1935-2022) αποκλείνοντας από την επιφάνεια και εστιάζοντας στα συναισθήματα και τις βιωματικές εμπειρίες που προκύπτουν από τις συναναστροφές με τους ανθρώπους και τα πράγματα. Ομοίως στη ζωγραφική καθώς και σε κάθε μορφή τέχνης, ενυπάρχει, κάθε φορά, κάτι τι το ξεχωριστό που θα μαγνητίσει το βλέμμα μας αγγίζοντας συνάμα τις φλέβες της ευαισθησίας. Και αυτό το κάτι, αφορά κυρίως στον άνθρωπο.

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