Πάτρα: Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε σε ένα απολαυστικό road trip
Πάτρα: Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε σε ένα απολαυστικό road trip
Η πρωτεύουσα της Αχαΐας είναι ένας γοητευτικός προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου.
Από τις πλατείες και τα νεοκλασικά του ιστορικού κέντρου μέχρι τη θέα στον Πατραϊκό, τις γεύσεις του τόπου και τις κοντινές παραθαλάσσιες διαδρομές, η Πάτρα μπορεί να είναι ο απόλυτος προορισμός για τις Απόκριες, ωστόσο αποκαλύπτει το πιο γοητευτικό και αληθινό της πρόσωπο σε εκείνους που έχουν τον χρόνο και την ελευθερία να την εξερευνήσουν σε βάθος, ανακαλύπτοντας τις λιγότερο προβεβλημένες πλευρές της.
Κάθε εποχή του χρόνου, και ιδίως όταν ανοίγει ο καιρός, η πρωτεύουσα της Αχαΐας προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για βόλτες, γεύσεις, πολιτισμό και χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα, ενώ πίσω από τον ζωηρό ρυθμό των πεζόδρομων και τη γνώριμη εικόνα του λιμανιού κρύβονται αρχαιολογικοί θησαυροί, νεοκλασικά κτίρια, παλιές γειτονιές, όμορφες διαδρομές με θέα προς τον λουσμένο στο φως Πατραϊκό κόλπο και, φυσικά, τα εμβληματικά σκαλιά που λειτουργούν ως υπαίθρια σημεία συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες. Και όλα αυτά σε απόσταση ιδανική για μια αυθόρμητη απόδραση από την Αθήνα. Αρκεί να επιλέξουμε το κατάλληλο αυτοκίνητο, να βάλουμε την αγαπημένη μας μουσική και να αφήσουμε τον δρόμο να γίνει μέρος της εμπειρίας. Με την Avis, κάθε διαδρομή γίνεται αφορμή για περισσότερη ελευθερία και εξερεύνηση.
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