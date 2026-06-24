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Οι ωραιότερες παραλίες του Ηρακλείου
TRAVEL.GR

Οι ωραιότερες παραλίες του Ηρακλείου

Από καλά οργανωμένες παραλίες με όλες τις ανέσεις μέχρι απομονωμένες με δροσερά καθαρά νερά

Οι ωραιότερες παραλίες του Ηρακλείου
Στον νομό Ηρακλείου υπάρχουν πολλές επιλογές για μπάνιο, από τις γεμάτες κόσμο και φημισμένες για τη διασκέδαση που προσφέρουν παραλίες στα βόρεια, μέχρι τις πιο απομονωμένες του νότου με τα πρασινογάλανα νερά και τα φαράγγια που υψώνονται από πάνω τους.

Στα Βόρεια
Αμμουδάρα: δίπλα στην πόλη του Ηρακλείου, προς τα δυτικά. Η μεγάλη αμμώδης παραλία διαθέτει πλήρη οργάνωση και δεκάδες ξενοδοχεία, τουριστικά εστιατόρια κλπ.

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