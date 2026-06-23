«Gen X: Tales from the Forgotten Generation»: Μία έκθεση για τη γενιά που έζησε το πέρασμα σε έναν νέο κόσμο
«Gen X: Tales from the Forgotten Generation»: Μία έκθεση για τη γενιά που έζησε το πέρασμα σε έναν νέο κόσμο
Η εμπειρία του να μεγαλώνεις σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν ταυτόχρονα.
Από τις 18 Ιουνίου έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Gen X: Tales from the Forgotten Generation», με έργα από τη Συλλογή του Δάκη Ιωάννου. Την έκθεση επιμελείται ο Massimiliano Gioni, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του New Museum, μαζί με τον Calvin Wang και την Taeyi Kim.
Με αφετηρία το εμβληματικό μυθιστόρημα του Douglas Coupland Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991), η έκθεση στρέφεται σε μια γενιά που μεγάλωσε ανάμεσα στην ύστερη μεταπολεμική αισιοδοξία και στην αβεβαιότητα των επόμενων δεκαετιών. Η λεγόμενη Γενιά Χ -οι γεννημένοι μεταξύ 1960 και 1980- βρέθηκε ανάμεσα στους baby boomers και τους millennials, στη σκιά της ευημερίας των 80s αλλά και των οικονομικών υφέσεων που ακολούθησαν. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά χαρακτηρίστηκε ως η «ξεχασμένη γενιά»: μια γενιά λιγότερο θορυβώδης από εκείνες που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν, αλλά βαθιά καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη σχέση ανάμεσα στην εικόνα, την ταυτότητα, το σώμα και τη μαζική κουλτούρα.
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Με αφετηρία το εμβληματικό μυθιστόρημα του Douglas Coupland Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991), η έκθεση στρέφεται σε μια γενιά που μεγάλωσε ανάμεσα στην ύστερη μεταπολεμική αισιοδοξία και στην αβεβαιότητα των επόμενων δεκαετιών. Η λεγόμενη Γενιά Χ -οι γεννημένοι μεταξύ 1960 και 1980- βρέθηκε ανάμεσα στους baby boomers και τους millennials, στη σκιά της ευημερίας των 80s αλλά και των οικονομικών υφέσεων που ακολούθησαν. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά χαρακτηρίστηκε ως η «ξεχασμένη γενιά»: μια γενιά λιγότερο θορυβώδης από εκείνες που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν, αλλά βαθιά καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη σχέση ανάμεσα στην εικόνα, την ταυτότητα, το σώμα και τη μαζική κουλτούρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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