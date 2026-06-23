Λαγκάδα Χίου: Εκεί που μια ολόκληρη οικογένεια καθαρίζει γαριδάκι στη σάλα της ταβέρνας της
Λαγκάδα Χίου: Εκεί που μια ολόκληρη οικογένεια καθαρίζει γαριδάκι στη σάλα της ταβέρνας της
Επίσκεψη στη Λαγκάδα της Χίου και στην ταβέρνα «Ο Πάσσας» για φρέσκο γαριδάκι.
UPD:
Περίπου δεκαέξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Χίου, στη διαδρομή για τα Καρδάμυλα, ο δρόμος στρίβει και η θάλασσα μπαίνει ξαφνικά μέσα στη στεριά. Ο όρμος της Κολοκυθιάς είναι ένας βαθύς, κλειστός κολπίσκος σαν φιόρδ, με πευκόφυτη πλαγιά από τη μια μεριά και τα σπίτια του χωριού από την άλλη. Στην είσοδο του οικισμού, οι βάρκες δένουν σε ένα στενό κανάλι με ευκαλύπτους, το Γλυφό, που το λένε έτσι επειδή εκεί τα νερά των πηγών σμίγουν με τη θάλασσα και γίνονται γλυφά. Απέναντι, στο βάθος, οι Οινούσσες.
Η Λαγκάδα είναι από τα ελάχιστα χωριά της Χίου που χτίστηκαν πάνω στο κύμα. Οι κάτοικοί της κατέβηκαν σταδιακά από την Κυδιάντα, ένα ορεινό χωριό λίγο πιο πάνω, που εγκαταλείφθηκε οριστικά στα τέλη της δεκαετίας του 1940, και στράφηκαν στη θάλασσα, ως ναυτικοί και ψαράδες. Ο τόπος έχει και αρχαίο αποτύπωμα: στο ακρωτήρι βόρεια του χωριού, στο Δελφίνι, οι Αθηναίοι οχύρωσαν το 412 π.Χ. τη θέση του Δελφινίου, στα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Λαγκάδα είναι από τα ελάχιστα χωριά της Χίου που χτίστηκαν πάνω στο κύμα. Οι κάτοικοί της κατέβηκαν σταδιακά από την Κυδιάντα, ένα ορεινό χωριό λίγο πιο πάνω, που εγκαταλείφθηκε οριστικά στα τέλη της δεκαετίας του 1940, και στράφηκαν στη θάλασσα, ως ναυτικοί και ψαράδες. Ο τόπος έχει και αρχαίο αποτύπωμα: στο ακρωτήρι βόρεια του χωριού, στο Δελφίνι, οι Αθηναίοι οχύρωσαν το 412 π.Χ. τη θέση του Δελφινίου, στα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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