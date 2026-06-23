Tsoula Festival: Ξεκινά στις 4 Ιουλίου το ανατρεπτικό φεστιβάλ της Αστυπάλαιας
Tsoula Festival: Ξεκινά στις 4 Ιουλίου το ανατρεπτικό φεστιβάλ της Αστυπάλαιας
Εννιά ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο.
Με συναυλίες, γιορτές και party σε διαφορετικά σημεία κάθε μέρα, θερινό σινεμά, συζητήσεις και workshop, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Αστυπάλαια το Tsoula Festival. Από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου έχει στόχο να μετατρέψει όλο το νησί σε μια μεγάλη παρέα.
Πήρε το όνομά του από το το φυλαχτό της Αστυπάλαιας, που κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από το «κακό». Σήμερα η λέξη «Τσούλα» μεταμορφώνεται σε σύγχρονο μέσο έκφρασης και σύνδεσης της τοπικής με την αστική κουλτούρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πήρε το όνομά του από το το φυλαχτό της Αστυπάλαιας, που κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από το «κακό». Σήμερα η λέξη «Τσούλα» μεταμορφώνεται σε σύγχρονο μέσο έκφρασης και σύνδεσης της τοπικής με την αστική κουλτούρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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