5 παραλίες δύο ώρες από την Αθήνα – Ιδανικές για ολοήμερες αποδράσεις
5 παραλίες δύο ώρες από την Αθήνα – Ιδανικές για ολοήμερες αποδράσεις
Υπέροχες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, για βουτιές ή και για μονοήμερη εκδρομή
Τα Σαββατοκύριακα που έρχονται προσφέρουν μια ιδανική ευκαιρία για χαλαρωτικές στιγμές σε μικρή απόσταση από την Αθήνα. Ακολουθούν 5 προτάσεις για να απολαύσετε τη θάλασσα και να γεμίσετε ενέργεια, σαν να βρίσκεστε πολύ μακριά από την πρωτεύουσα.
Μυλοκοπή, Κόρινθος
Κατευθυνόμαστε βόρεια της Περαχώρας Λουτρακίου στην παραλία Μυλοκοπή, μιάμιση μόλις ώρα από την πρωτεύουσα. Εδώ, μια πολύ μικρή χερσόνησος δημιουργεί δύο υπέροχες μικρές παραλίες. Για να φτάσετε, θα χρειαστεί να έχετε ένα αυτοκίνητο που να αντέχει στο χωματόδρομο κατά προτίμηση 4Χ4. Αν και η διαδρομή το έχει το κούνημά της, σας αποζημιώνει καθώς είναι ανάμεσα σε πυκνό πευκοδάσος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Μυλοκοπή, Κόρινθος
Κατευθυνόμαστε βόρεια της Περαχώρας Λουτρακίου στην παραλία Μυλοκοπή, μιάμιση μόλις ώρα από την πρωτεύουσα. Εδώ, μια πολύ μικρή χερσόνησος δημιουργεί δύο υπέροχες μικρές παραλίες. Για να φτάσετε, θα χρειαστεί να έχετε ένα αυτοκίνητο που να αντέχει στο χωματόδρομο κατά προτίμηση 4Χ4. Αν και η διαδρομή το έχει το κούνημά της, σας αποζημιώνει καθώς είναι ανάμεσα σε πυκνό πευκοδάσος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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