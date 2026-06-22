Από ποιες χώρες αυξήθηκε η ταξιδιωτική κίνηση προς την Ελλάδα το πρώτο τετράμηνο
Από ποιες χώρες αυξήθηκε η ταξιδιωτική κίνηση προς την Ελλάδα το πρώτο τετράμηνο
Περισσότεροι από 5,2 εκατ. ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα.
Διατηρήθηκαν οι ανοδικές τάσεις για τον ελληνικό τουρισμό στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά του ακόμη και σε συνθήκες έντονων διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας στο τετράμηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27,1% και διαμορφώθηκε σε 5,24 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 4,12 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,8% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 67,8%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 2,78 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 36,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 18,3% και διαμορφώθηκε σε 2,46 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 31,4% και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 64,3%.
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