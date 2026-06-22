Οι 5 πιο δημοφιλείς τάσεις που αναδιαμορφώνουν τα ταξίδια – Οι προτιμήσεις των Ελλήνων
Οι 5 πιο δημοφιλείς τάσεις που αναδιαμορφώνουν τα ταξίδια – Οι προτιμήσεις των Ελλήνων
Η διάθεση για ταξίδια παραμένει ιδιαίτερα έντονη και το 2026.
Η νέα παγκόσμια έρευνα της Booking.com παρουσιάζει τις 5 πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σχεδιάζουν, οργανώνουν και βιώνουν τα ταξίδια τους, αναζητώντας πιο ουσιαστικές και αξέχαστες εμπειρίες στους αγαπημένους τους προορισμούς
Η ταξιδιωτική εμπειρία φαίνεται να μεταμορφώνεται και οι ταξιδιώτες αναζητούν περισσότερο έλεγχο και πιο προσωποποιημένες επιλογές από ποτέ. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Booking.com, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο εδώ και περίπου μία δεκαετία και φέτος βασίστηκε σε απαντήσεις περισσότερων από 32.800 ταξιδιωτών σε 34 χώρες, το 2026 χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, νέες ταξιδιωτικές συμπεριφορές και αυξημένη ανάγκη για αληθινές εμπειρίες.
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