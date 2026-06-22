Κανακεύοντας το δάσος: Ένα κινηματογραφικό κάλεσμα στη Βόρεια Εύβοια
Κανακεύοντας το δάσος: Ένα κινηματογραφικό κάλεσμα στη Βόρεια Εύβοια
Το Evia Film Project γίνεται η αφορμή για μία κινηματογραφική απόδραση στην ομορφιά της Βόρειας Εύβοιας.
Στις αραιές και πυκνές φυλλωσιές που αγγίζονται παρακινούμενες από το απαλό αεράκι που φυσά, στα τρεχούμενα νερά που δροσίζουν τις ρίζες των αιωνόβιων δέντρων, στο κελάηδισμα και στον ήχο του πετάγματος των πουλιών, στις μικρές πατημασιές των μικρών ζώων τα οποία ίσα που αφήνουν τα ίχνη τους στο χώμα που μυρίζει αναγέννηση. Αυτές και ακόμα πολλές άλλες εικόνες αποτελούν στιγμές από την απέραντη ζωή των δασών.
Εκεί, στο δάσος, «είναι η ζωή που απουσιάζει από τη ζωή μας», «είναι η δική μας κατοικία» και συνάμα «το μέγιστο ποίημα στη ζωή των ανθρώπων» (από το ποίημα «Δέκα προσευχές για το δάσος» του Στέλιου Λουκά). Το δάσος γίνεται το μέρος εκείνο όπου ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι γίνεται ένα με τη φύση και επιστρέφει στις «ρίζες» του, στην αυθεντικότητά του. Μακριά από τον θόρυβο της καθημερινότητας, στην «αγκαλιά» του δάσους, επιστρέφει στα ουσιώδη και σε αυτό που υποχρεούται να κάνει: «βουτιές» στο δωματιάκι που είναι ο εαυτός του και να αφουγκραστεί τους εσωτερικούς του παλμούς που μετρούν ως χρόνος.
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