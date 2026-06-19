5 πολιτιστικά events για το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου: Επίδαυρος, Ηρώδειο, Μανώλης Χιώτης και ζωγραφική
5 πολιτιστικά events για το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου: Επίδαυρος, Ηρώδειο, Μανώλης Χιώτης και ζωγραφική
Επιλογές από το θέατρο, τη μουσική, τα εικαστικά και τον κινηματογράφο για το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου.
Όπερα, συναυλία, θέατρο, έκθεση ή ταινία ή μήπως όλα; Οι επιλογές που προσφέρει το κλεινόν άστυ στον πολιτιστικό του καμβά δεν περιορίζονται λόγω καλοκαιριού, το αντίθετο. Σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα κάθε μορφής τέχνης καλούν κάθε ενδιαφερόμενο να παρατείνει την παραμονή του στην πόλη και να βιώσει εμπειρίες που τέρπουν την αισθητική και εκπαιδεύουν τον αμφιβληστροειδή.
Στο Travel.gr προτείνουμε μερικά από τα δεκάδες πολιτιστικά events του Σαββατοκύριακου, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα τεχνών. Κορωνίδα του φετινού –και ίσως κάθε καλοκαιριού– το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει αυτό το διήμερο σημαντικές παραγωγές σε δύο εμβληματικούς χώρους, εκ των οποίων το Ηρώδειο έχει ενδυθεί με εορτές αποχαιρετισμού, ενόψει του τριετούς κλεισίματός του για εργασίες αναστήλωσης.
Αξιοσημείωτες είναι και οι παραγωγές εκτός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όπως το θεατρικό έργο των Ιόλης Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη για τον Μανώλη Χιώτη, η ζωντανή μετάδοση συναυλιών στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθήνων την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθώς η έκθεση-αφιέρωμα στον ζωγράφο Γιάννη Ψυχοπαίδη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Στο Travel.gr προτείνουμε μερικά από τα δεκάδες πολιτιστικά events του Σαββατοκύριακου, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα τεχνών. Κορωνίδα του φετινού –και ίσως κάθε καλοκαιριού– το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει αυτό το διήμερο σημαντικές παραγωγές σε δύο εμβληματικούς χώρους, εκ των οποίων το Ηρώδειο έχει ενδυθεί με εορτές αποχαιρετισμού, ενόψει του τριετούς κλεισίματός του για εργασίες αναστήλωσης.
Αξιοσημείωτες είναι και οι παραγωγές εκτός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όπως το θεατρικό έργο των Ιόλης Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη για τον Μανώλη Χιώτη, η ζωντανή μετάδοση συναυλιών στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθήνων την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθώς η έκθεση-αφιέρωμα στον ζωγράφο Γιάννη Ψυχοπαίδη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα