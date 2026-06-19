4 νησιά των Κυκλάδων για τη φετινή bucket list και ένας εναλλακτικός τρόπος να τα προσεγγίσετε
4 νησιά των Κυκλάδων για τη φετινή bucket list και ένας εναλλακτικός τρόπος να τα προσεγγίσετε
Shared πτήσεις με ελικόπτερο από και προς τα Κυκλαδονήσια.
Οι ταξιδιώτες, καθώς περνούν τα καλοκαίρια και έχοντας ήδη επισκεφθεί τα περισσότερα νησιά που γνωρίζουν καλά, ψάχνουν νέους προορισμούς για να εξερευνήσουν. Ξεκινάνε με πολύ ανεβασμένη διάθεση για να περπατήσουν, να κολυμπήσουν, να γευτούν και να αγαπήσουν γιατί όχι έναν καινούργιο τόπο. Αυτό το καλοκαίρι ίσως είναι η ευκαιρία να επισκεφθούμε το νησί που θα γίνει ο επόμενος αγαπημένος μας προορισμός.
Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς στις Κυκλάδες, αυξάνονται και οι επιλογές πρόσβασης σε αυτούς. Σήμερα, πέρα από το συμβατικό ακτοπλοϊκό δίκτυο, υπάρχουν και shared πτήσεις με ελικόπτερο που συνδέουν την Αθήνα με δημοφιλή νησιά του Αιγαίου μέσα σε λίγα λεπτά. Νέοι προορισμοί, νέοι τρόποι μετακίνησης και νέες αναμνήσεις από τα νησιά των Κυκλάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς στις Κυκλάδες, αυξάνονται και οι επιλογές πρόσβασης σε αυτούς. Σήμερα, πέρα από το συμβατικό ακτοπλοϊκό δίκτυο, υπάρχουν και shared πτήσεις με ελικόπτερο που συνδέουν την Αθήνα με δημοφιλή νησιά του Αιγαίου μέσα σε λίγα λεπτά. Νέοι προορισμοί, νέοι τρόποι μετακίνησης και νέες αναμνήσεις από τα νησιά των Κυκλάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα