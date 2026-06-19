4 νησιά των Κυκλάδων για τη φετινή bucket list και ένας εναλλακτικός τρόπος να τα προσεγγίσετε
TRAVEL.GR

4 νησιά των Κυκλάδων για τη φετινή bucket list και ένας εναλλακτικός τρόπος να τα προσεγγίσετε

Shared πτήσεις με ελικόπτερο από και προς τα Κυκλαδονήσια.

4 νησιά των Κυκλάδων για τη φετινή bucket list και ένας εναλλακτικός τρόπος να τα προσεγγίσετε
Οι ταξιδιώτες, καθώς περνούν τα καλοκαίρια και έχοντας ήδη επισκεφθεί τα περισσότερα νησιά που γνωρίζουν καλά, ψάχνουν νέους προορισμούς για να εξερευνήσουν. Ξεκινάνε με πολύ ανεβασμένη διάθεση για να περπατήσουν, να κολυμπήσουν, να γευτούν και να αγαπήσουν γιατί όχι έναν καινούργιο τόπο. Αυτό το καλοκαίρι ίσως είναι η ευκαιρία να επισκεφθούμε το νησί που θα γίνει ο επόμενος αγαπημένος μας προορισμός.

Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς στις Κυκλάδες, αυξάνονται και οι επιλογές πρόσβασης σε αυτούς. Σήμερα, πέρα από το συμβατικό ακτοπλοϊκό δίκτυο, υπάρχουν και shared πτήσεις με ελικόπτερο που συνδέουν την Αθήνα με δημοφιλή νησιά του Αιγαίου μέσα σε λίγα λεπτά. Νέοι προορισμοί, νέοι τρόποι μετακίνησης και νέες αναμνήσεις από τα νησιά των Κυκλάδων.

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