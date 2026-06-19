Οι στιγμές που μας κάνουν να επιστρέφουμε πάντα στο καλοκαίρι
Οι στιγμές που μας κάνουν να επιστρέφουμε πάντα στο καλοκαίρι
Τι είναι αυτό που μας τραβάει τόσο στο καλοκαίρι και το αναμένουμε κάθε χρόνο με τέτοια ανυπομονησία; Είναι κάτι μαγικό, κάτι παράξενο που συμβαίνει μόνο τότε.
Τι είναι αυτό που μας τραβάει τόσο στο καλοκαίρι και το αναμένουμε κάθε χρόνο με τέτοια ανυπομονησία; Είναι κάτι μαγικό, κάτι παράξενο που συμβαίνει μόνο τότε. Οι καλοκαιρινές αναμνήσεις μας γίνονται συναισθήματα, μετατρέπονται σιγά σιγά σε θολές αλλά πάντα υπαρκτές στιγμές που μας συντροφεύουν στην ζωή· μικρές και μεγαλύτερες αναμνήσεις στις οποίες πάντα επιστρέφουμε για να ξανανιώσουμε εκείνη την θαλπωρή, εκείνο το όμορφο θολό συναίσθημα του να σε ζαλίζει ο ήλιος ο καυτός.
Το απόγευμα κατά τις 8 ξεκινάτε από την παραλία προς το σπίτι. Μπαίνετε στο αμάξι και με τα αλάτια στο κορμί και τα μαγιό σας ακόμη μισοβρεγμένα πριν από οτιδήποτε άλλο διαλέγετε την μουσική που θα παίζει στην διαδρομή. Το αυτοκίνητο παίρνει μπροστά, το παράθυρο κατεβαίνει, η μουσική δυναμώνει μαζί με τις φωνές σας και εκείνη ακριβώς την στιγμή, ο ουρανός ντύνεται στα πορτοκαλί. Η ομορφότερη στιγμή της ημέρας, αυτή η μετέωρη ώρα που δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα, που ο ουρανός σε προκαλεί και σε προσκαλεί ταυτόχρονα να χαθείς ανάμεσα στους χρωματισμούς που δημιουργεί. Άλλοτε κίτρινοι, άλλοτε πορτοκαλί και άλλοτε μωβ, όλοι το ίδιο συγκλονιστικοί και ελπιδοφόροι. Για εκείνα τα ελάχιστα λεπτά όλα είναι μικρά και ασήμαντα. «Κόκκινα σύννεφα στον ουρανό και εσύ γελάς…». Το καλοκαίρι στις αναμνήσεις σου ξαφνικά ακούγεται σαν τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Το χέρι σου βγαίνει έξω από το παράθυρο και κυματίζει -κόντρα στον άνεμο- στον ρυθμό του τραγουδιού που ακούγεται· και τότε, νιώθεις «καλοκαίρι».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το απόγευμα κατά τις 8 ξεκινάτε από την παραλία προς το σπίτι. Μπαίνετε στο αμάξι και με τα αλάτια στο κορμί και τα μαγιό σας ακόμη μισοβρεγμένα πριν από οτιδήποτε άλλο διαλέγετε την μουσική που θα παίζει στην διαδρομή. Το αυτοκίνητο παίρνει μπροστά, το παράθυρο κατεβαίνει, η μουσική δυναμώνει μαζί με τις φωνές σας και εκείνη ακριβώς την στιγμή, ο ουρανός ντύνεται στα πορτοκαλί. Η ομορφότερη στιγμή της ημέρας, αυτή η μετέωρη ώρα που δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα, που ο ουρανός σε προκαλεί και σε προσκαλεί ταυτόχρονα να χαθείς ανάμεσα στους χρωματισμούς που δημιουργεί. Άλλοτε κίτρινοι, άλλοτε πορτοκαλί και άλλοτε μωβ, όλοι το ίδιο συγκλονιστικοί και ελπιδοφόροι. Για εκείνα τα ελάχιστα λεπτά όλα είναι μικρά και ασήμαντα. «Κόκκινα σύννεφα στον ουρανό και εσύ γελάς…». Το καλοκαίρι στις αναμνήσεις σου ξαφνικά ακούγεται σαν τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Το χέρι σου βγαίνει έξω από το παράθυρο και κυματίζει -κόντρα στον άνεμο- στον ρυθμό του τραγουδιού που ακούγεται· και τότε, νιώθεις «καλοκαίρι».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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