Οι στιγμές που μας κάνουν να επιστρέφουμε πάντα στο καλοκαίρι



Τι είναι αυτό που μας τραβάει τόσο στο καλοκαίρι και το αναμένουμε κάθε χρόνο με τέτοια ανυπομονησία; Είναι κάτι μαγικό, κάτι παράξενο που συμβαίνει μόνο τότε.