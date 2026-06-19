«Ένας επίγειος παράδεισος με φοβερό φαγητό και πεντακάθαρες παραλίες»: Η Χαλκιδική του Ζερόμ Καλούτα
«Ένας επίγειος παράδεισος με φοβερό φαγητό και πεντακάθαρες παραλίες»: Η Χαλκιδική του Ζερόμ Καλούτα
«Εκεί μπορείς να βρεις πραγματικά ό,τι επιθυμείς, σε αφθονία, σε ποικιλία και σε ομορφιά»
Ο επίγειος παράδεισος στο μυαλό μας πολλές φορές είναι μια τοποθεσία μακρινή, απρόσιτη, με χαρακτηριστικά που την καθιστούν μυθική. Με λίγα λόγια, είναι μια όαση. Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποίησα ότι αυτό το μέρος υπάρχει, είναι υπαρκτό και είναι εδώ. Λέγοντας εδώ, εννοώ τη βόρεια Ελλάδα. Ο επίγειος αυτός παράδεισος έχει τρία πόδια, το ένα διαφορετικό από το άλλο, και προσελκύει διαφορετικές κουλτούρες, κάτι που κάνει το μέρος ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους μας, γιατί όλα καλά, αλλά «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει».
Η Χαλκιδική είναι ένας προορισμός μοναδικός, με πλουραλισμό, φοβερό φαγητό και πεντακάθαρες παραλίες. Ο νομός Χαλκιδικής αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα σε Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, με 93 βραβευμένες ακτές. Εκεί μπορείς να βρεις πραγματικά ό,τι επιθυμείς, σε αφθονία, σε ποικιλία και σε ομορφιά. Έχει τρία πόδια, την Κασσάνδρα, τη Σιθωνία και το Άθως, τρεις διαφορετικές πραγματικότητες και, την ίδια στιγμή, διαφορετικές εμπειρίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Χαλκιδική είναι ένας προορισμός μοναδικός, με πλουραλισμό, φοβερό φαγητό και πεντακάθαρες παραλίες. Ο νομός Χαλκιδικής αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα σε Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, με 93 βραβευμένες ακτές. Εκεί μπορείς να βρεις πραγματικά ό,τι επιθυμείς, σε αφθονία, σε ποικιλία και σε ομορφιά. Έχει τρία πόδια, την Κασσάνδρα, τη Σιθωνία και το Άθως, τρεις διαφορετικές πραγματικότητες και, την ίδια στιγμή, διαφορετικές εμπειρίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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