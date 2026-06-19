5 προορισμοί για solo travellers τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού
5 προορισμοί για solo travellers τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού
Προορισμοί που υπηρετούν την πλέον προσωπική εμπειρία ταξιδιού, στη λογική της μίξης περιπέτειας και αυτογνωσίας.
Υπάρχουν ταξίδια που εκπληρώνοντας την ανάγκη της αποσυμπίεσης από το αστικό περιβάλλον, καταφέρνουν να ξεφύγουν από αυτό το δεδομένο και να προτείνουν έναν δρόμο ελευθερίας εντελώς προσωπικό αλλά και γιατί όχι μεταμορφωτικό υπό τις σωστές συνθήκες και για την θερινή περίοδο που πλησιάζει.
Το solo travelling δεν αποτελεί φευγαλέα τάση, ήρθε για να μείνει ως ευκαιρία επαναπροδιορισμού του εαυτού μας αλλά και ως τρόπος το ταξίδι να μετατραπεί σε απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης, ξεγνοιασιάς και αυτοφροντίδας. O προορισμός μας γίνεται ένας τόπος ανεξαρτησίας, όπου το πού θα φας, θα κινηθείς, θα ξοδέψεις είναι μια διαδικασία να βρεθείτε αντιμέτωποι με τον ίδιο τον εαυτό σας.
Το travel.gr ετοίμασε μια μικρή λίστα με προορισμούς κατάλληλους για τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, στη λογική ακριβώς της μίξης περιπέτειας και αυτογνωσίας που προσφέρει το solo travelling.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το solo travelling δεν αποτελεί φευγαλέα τάση, ήρθε για να μείνει ως ευκαιρία επαναπροδιορισμού του εαυτού μας αλλά και ως τρόπος το ταξίδι να μετατραπεί σε απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης, ξεγνοιασιάς και αυτοφροντίδας. O προορισμός μας γίνεται ένας τόπος ανεξαρτησίας, όπου το πού θα φας, θα κινηθείς, θα ξοδέψεις είναι μια διαδικασία να βρεθείτε αντιμέτωποι με τον ίδιο τον εαυτό σας.
Το travel.gr ετοίμασε μια μικρή λίστα με προορισμούς κατάλληλους για τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, στη λογική ακριβώς της μίξης περιπέτειας και αυτογνωσίας που προσφέρει το solo travelling.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα