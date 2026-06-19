Διακοπές στο Λασίθι: Πόλεις με χαρακτήρα, χωριά με ψυχή
Διακοπές στο Λασίθι: Πόλεις με χαρακτήρα, χωριά με ψυχή
Η ατμοσφαιρική πρωτεύουσα του Λασιθίου, ο Άγιος Νικόλαος, και τα πανέμορφα γραφικά χωριά του
Ένα πανέμορφο αστικό κέντρο χτισμένο πλάι στην περιβόητη λίμνη Βουλισμένη βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κρήτης, στη δυτική πλευρά του κόλπου του Μιραμπέλου. Ο Άγιος Νικόλαος, η ατμοσφαιρική πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, μοιάζει να αντλεί τη γοητεία της από αυτό το μοναδικό τοπόσημο εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς, από αυτή την ξεχωριστή λίμνη η οποία έχει συνδέσει την ύπαρξη της με αρκετές ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας, με τους θρύλους να θέλουν τη θεά Αθηνά και τη θεά Άρτεμις να κολυμπούν στα διάφανα νερά της.
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