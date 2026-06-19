Διακοπές στο Λασίθι: Πόλεις με χαρακτήρα, χωριά με ψυχή
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Διακοπές στο Λασίθι: Πόλεις με χαρακτήρα, χωριά με ψυχή

Η ατμοσφαιρική πρωτεύουσα του Λασιθίου, ο Άγιος Νικόλαος, και τα πανέμορφα γραφικά χωριά του

Διακοπές στο Λασίθι: Πόλεις με χαρακτήρα, χωριά με ψυχή
Ένα πανέμορφο αστικό κέντρο χτισμένο πλάι στην περιβόητη λίμνη Βουλισμένη βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κρήτης, στη δυτική πλευρά του κόλπου του Μιραμπέλου. Ο Άγιος Νικόλαος, η ατμοσφαιρική πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, μοιάζει να αντλεί τη γοητεία της από αυτό το μοναδικό τοπόσημο εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς, από αυτή την ξεχωριστή λίμνη η οποία έχει συνδέσει την ύπαρξη της με αρκετές ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας, με τους θρύλους να θέλουν τη θεά Αθηνά και τη θεά Άρτεμις να κολυμπούν στα διάφανα νερά της.

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