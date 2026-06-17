Η πιο απρόσμενη εμπειρία ευεξίας του καλοκαιριού στη Φλώρινα
Η πιο απρόσμενη εμπειρία ευεξίας του καλοκαιριού στη Φλώρινα
Θα πραγματοποιηθούν αγώνες μασάζ, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μασάζ.
Το μασάζ, πέρα από μια υπηρεσία χαλάρωσης σε έναν χώρο ευεξίας ή μια εμπειρία που αναζητούν οι ταξιδιώτες σε ξενοδοχεία με υπηρεσίες φροντίδας, μπορεί να γίνει και πεδίο τεχνικής, εξειδίκευσης, επαγγελματικής συνάντησης και, όσο απρόσμενο κι αν ακούγεται, διαγωνισμού.
Η Φλώρινα ετοιμάζεται να το αποδείξει με έναν τρόπο που σίγουρα ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Στην πόλη προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν αγώνες μασάζ, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μασάζ. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή επαγγελματιών που θα διαγωνιστούν σε διαφορετικές κατηγορίες μασάζ, καθώς και την παρουσία πιστοποιημένων κριτών, με στόχο την άρτια και ποιοτική διεξαγωγή των αγώνων.
Η πρωτοβουλία φέρνει στο προσκήνιο μια πλευρά της ευεξίας που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στον τουρισμό. Η φροντίδα του σώματος, η χαλάρωση, η πρόληψη, η καλύτερη ποιότητα ζωής και η ανάγκη για πιο ουσιαστικές εμπειρίες δεν αποτελούν πλέον συμπληρωματικά στοιχεία ενός ταξιδιού, αλλά συχνά βασικό λόγο επιλογής προορισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Φλώρινα ετοιμάζεται να το αποδείξει με έναν τρόπο που σίγουρα ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Στην πόλη προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν αγώνες μασάζ, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μασάζ. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή επαγγελματιών που θα διαγωνιστούν σε διαφορετικές κατηγορίες μασάζ, καθώς και την παρουσία πιστοποιημένων κριτών, με στόχο την άρτια και ποιοτική διεξαγωγή των αγώνων.
Η πρωτοβουλία φέρνει στο προσκήνιο μια πλευρά της ευεξίας που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στον τουρισμό. Η φροντίδα του σώματος, η χαλάρωση, η πρόληψη, η καλύτερη ποιότητα ζωής και η ανάγκη για πιο ουσιαστικές εμπειρίες δεν αποτελούν πλέον συμπληρωματικά στοιχεία ενός ταξιδιού, αλλά συχνά βασικό λόγο επιλογής προορισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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