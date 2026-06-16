«Είναι χαραγμένη μέσα μου, τόσο που νιώθω ότι στο αίμα μου κυλά και λίγο μαστίχι»: Η Χίος της ηθοποιού Χρύσας Κλούβα
«Είναι χαραγμένη μέσα μου, τόσο που νιώθω ότι στο αίμα μου κυλά και λίγο μαστίχι»: Η Χίος της ηθοποιού Χρύσας Κλούβα
«Αν με ρωτήσεις τι είναι τελικά η Χίος, θα σου πω: οι άνθρωποί της. Είναι οι δικοί μου άνθρωποι»
UPD:
Η Χίος είναι ο τόπος μου. Είναι το νησί όπου γεννήθηκαν οι γονείς μου, οι παππούδες μου, εκεί όπου επιστρέφει πάντα ένα κομμάτι της ψυχής μου, όσο μακριά κι αν βρίσκομαι. Είναι χαραγμένη μέσα μου τόσο βαθιά, που νιώθω ότι στο αίμα μου κυλάει και λίγο μαστίχι, σαν κι αυτό που δίνουν οι σχίνοι στα αγαπημένα μου Αρμόλια, το χωριό της μαμάς μου.
Αν έπρεπε να περιγράψω τη Χίο με μία φράση, θα έλεγα ότι είναι ένα νησί αντιθέσεων. Στον νότο απλώνονται τα περίφημα Μαστιχοχώρια, τα Αρμόλια, το Πυργί, η Καλαμωτή, τα Μεστά και άλλα χωριά, τόποι με ιστορία, πέτρα και παράδοση, που έχουν κάνει το νησί γνωστό σε όλο τον κόσμο. Περπατώντας στα στενά τους, νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει.
Λίγο πιο πάνω, προς το κέντρο, βρίσκεται ο Κάμπος. Το «άλλο μου μισό», ο τόπος του πατέρα μου. Ένα τοπίο γεμάτο αρώματα, με τα περιβόλια μας να είναι γεμάτα εσπεριδοειδή. Χιώτικα μανταρίνια, πορτοκάλια, λεμόνια, αλλά και κάθε λογής καρποί που γεμίζουν τις αυλές. Εκεί βρίσκονται και οι πιο όμορφες αναμνήσεις μου: το κτήμα μας, τα ρόδια, η μεγάλη καρυδιά, τα λαχανικά που φυτεύει και φροντίζει ο μπαμπάς μου με αγάπη. Κάθε επιστροφή εκεί είναι μια μικρή επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια. Και μετά, ο Βορράς. Ένας άλλος κόσμος. Άγριος, επιβλητικός, σχεδόν απόκοσμος. Βουνά που βουτούν στη θάλασσα, πέτρα σμιλεμένη από τον αέρα και το αλάτι, τοπία που αλλάζουν απότομα και σε κάνουν να νιώθεις πως ταξιδεύεις σε διαφορετικούς τόπους μέσα σε ένα μόνο νησί. Είναι μια ομορφιά που δύσκολα περιγράφεται και μόνο βιώνεται.
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UPD:
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